Moratorijum na štrajk: Pravosuđe Srpske od sutra normalno radi

Donesena je odluka o Moratorijumu na štrajk zaposlenih u pravosuđu dok Radna grupa koja će biti hitno formirana ne dođe do rješenja.

Izvor: Srna/Radenko Kuprešak

Rekao je to danas Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske, nakon sjednice Republičkog odbora održane danas u Banjaluci, a kojoj je prisustvovao i resorni ministar Miloš Bukejlović.

Petrović je precizirao da će pravosuđe od sutra raditi normalno.

"Postoje indicije da će se kroz pregovore doći do rješenja”, rekao je Petrović.

Petrović je naveo da će poslovi, koji su nagomilani, biti rješavani po principu da se prvo rade oni koji su hitni. On je dodao da su radnici u pravosuđu nosioci jednog sistema koji ne može funkcionisati ako je neko obespravljen i ponižen, pišu Nezavisne novine.

Suština priče je, naveo je, da su se ljudi tokom štrajka susretali sa svačim.

"Ljudi koji se bore za golu egzistenciju bili su suočeni sa raznim vrstama pritisaka", naveo je Petrović.

Rekao je da je ministar Bukejlović više puta rekao da su zahtjevi ovih ljudi opravdani i da ima puno razumijevanje.

"Mi smo formirali radnu grupu koja treba da dođe do rješenja koja bi trebala biti prihvatljiva za obje strane. Mi ćemo sutra krenuti sa radom", naveo je Petrović, a na pitanje do kad će moratorijum trajati, odnosno "do kad ćete ih čekati i šta ako rješenja ne bude", odgovorio je "Biće".

Podsjećamo, radnici pravosuđa započeli su štrajk 28.februara, tražeći, prije svega, povećanje plata za 11,9 odsto, uz obezbjeđenje povećanja i usklađivanja plata sa međugodišnjim rastom prosječne plate u Republici Srpskoj, kao i izmjenu obračuna minulog staža umjesto dosadašnjih 0,3 na 0,5 odsto.

Štrajk je ostavio velike posljedice što se najbolje može vidjeti na primjeru Osnovnog suda Banjaluka, najvećeg suda u Srpskoj koji ima oko 250 zaposlenih, gdje je samo deset radnih dana štrajka, usporilo postupanje suda za oko tri mjeseca.

