Radnicima u pravosuđu Republike Srpske manje plate zbog štrajka

Kako je saopšeno iz Vlade RS, preporučeno je Ministarstvu pravde da sudovima koji štrajkuju februarske plate isplate u cjelosti, jer su u tom mjesecu štrajkovali dva dana, ali da se martovske plate umanje.

Vlada Republike Srpske odlučila je na sjednici održanoj juče da radnicima u pravosuđu umanji martovske plate zbog štrajka, te naložila Ministarstvu pravosuđa RS da pronađe način da se omogući obračun plata s manjim brojem sati provedenih na radu i održavanju minimuma procesa rada.

Ministarstvo će u svim institucijama pravosuđa poništiti odluke o utvrđivanju minimuma procesa rada u dijelu koji predviđaju da zaposleni koji učestvuju u štrajku imaju pravo na naknadu plate za vrijeme odsustvovanja sa rada, a koje su suprotne rješenju o utvrđivanju minimuma procesa rada koje je donijelo ovo ministarstvo.

Međutim, za martovske plate, Vlada RS kaže da je njihov stav da se štrajkačima obračunaju u skladu sa Zakonom o štrajku, te da svaki obračun izvršen suprotno ovom zakonu kao i rješenju Ministarstva pravde o utvrđivanju minimuma procesa rada neće biti odobren.

Predsjednik Sindikata pravosuđa RS Siniša Petrović kaže da je dobar potez što će se dva dana štrajka u februaru pravosuđu obračunati u punom iznosu, ali da je velika greška i pritisak na radnike ako se martovske plate umanje, piše Capital.

"Mislite li da je u redu ako se ne isplate plate za mjesec mart radnicima koji se štrajkom bore za povećanje plata? To je izuzetno pogrešan potez i pritisak na nas. Rješenje po kojem su pojedini poslodavci postupali o minimumu procesa rada koje u sebi nalaže da se ne isplaćuju plate, nije u skladu sa zakonom i mi ćemo to dokazati. To je naopako postavljeno. Umjesto da se ide ka rješenju i dalje se vrši pritisak na ljude. U pravosuđu ljudi imaju čvrst stav i nema odustajanja", kazao je Petrović.

Istakao je da je kod vlasti batina i da su oni ti koji određuju sudbinu ljudi, ali da moraju imati u vidu da je 1.700 ljudi i njihovih porodica obuhvaćeno ovom odlukom i da ni za koga nije dobro da ostavi oko 5.000 građana bez prihoda.

"Ljudi traže poboljšanje svog statusa, a oni ovako šalju poruku kako se postupa sa štrajkačima i ljudima koji se bore. Umjesto da se traga za rješenjem da se štrajk obustavi što prije i da se ne pravi šteta građanima i društvu, ide se sa prijetnjama. Ljudi su na minimumu egzistencije i sada žele da ih kazne, a to se ne smije raditi", rekao je Petrović.

Ministarstvu pravde RS Vlada je naložila i da nastavi pregovore sa Sindikatom pravosuđa i ponudi tekst sporazuma kojim će biti stvorene pretpostavke za daljnje pregovaranje i okončanje štrajka.

