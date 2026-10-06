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Akcija u toku: Pretresi u istočnoj Hercegovini, uhapšeno više osoba osumnjičenih za droge

Akcija u toku: Pretresi u istočnoj Hercegovini, uhapšeno više osoba osumnjičenih za droge

Autor Dušan Volaš
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Policija u Trebinju, u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske, sprovodi akciju protiv zloupotrebe opojnih droga, a do sada je uhapšeno više osoba, saopšteno je iz PU Trebinje.

Trebinje: Pretresi na više lokacija, uhapšeno više osoba zbog droge Izvor: RTRS

Akcija se sprovodi pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, a usmjerena je na sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

"U toku su pretresi na više lokacija na području koje operativno pokriva Policijska uprava", navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, u dosadašnjim aktivnostima uhapšeno je više osoba koje se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.

Akcija je i dalje u toku, a prema novodima medija u Srpskoj, zaplijenjeni su kokain, marihuana i amfetamin, kao i oružje. 

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Tagovi

Trebinje pretresi hapšenja droga

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