Slaven Kovačević sumnja u regularnost izbora: "Mogao bi neko i krivičnu prijavu zaraditi"

Slaven Kovačević tvrdi da postoje nelogičnosti u izbornim rezultatima i traži od CIK-a da ispita navodne nepravilnosti na izborima za Predsjedništvo BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Kandidat za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Slaven Kovačević rekao je da smatra da je na izborima pokraden, zajedno sa Demokratskom frontom, te je od Centralne izborne komisije BiH zatražio da ispita, kako tvrdi, brojne nelogičnosti u objavljenim rezultatima.

Kovačević je kao jedan od razloga za sumnju naveo podatke o izlaznosti, tvrdeći da je u pojedinim sredinama u kojima je HDZ na vlasti ili ima većinu izlaznost do 17 časova bila između 30 i 33 odsto, a zatim za samo dva sata porasla na više od 40 odsto.

"Nudim informaciju koju je CIK zvanično objavio o izlaznosti na dan 4. oktobra u 17 sati. Tada je u dijelovima naše zemlje, gdje je HDZ vlast ili većina, izlaznost u 17 sati bila 30-33 posto, a onda iznenada izlaznost prelazi 40 posto i to do 19 sati, što je operativno nemoguće", rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, takav rast izlaznosti značio bi da je u nekoliko stotina biračkih mjesta dodatnih 70.000 do 100.000 birača glasalo u periodu od samo dva sata.

"Da li stvarno mislite da može 70-100.000 glasača u par stotina mjesta ostvariti svoje biračko pravo u samo dva sata? Operativno? To je operativno nemoguće ili ako jeste kažite kako", naveo je Kovačević.

Postavio je i pitanje šta se dešava ukoliko je broj glasačkih listića veći od broja birača evidentiranih putem biometrije.

"Šta ako imate više glasačkih listića u odnosu na broj biometrijom utvrđenih glasača i to ide preko tih, instrukcijom rečenih dva posto. Šta onda?", pitao je Kovačević.

Od CIK-a je zatražio da, kako je rekao, takve navode ne odbaci formalno, već da ih ispita.

"Hoćete li organizovati nove izbore na tim spornim mjestima, poništiti rezultate ili verifikacijom srušiti demokratiju?", naveo je.

Sporno mu i glasanje nakon 19 časova

Kovačević je komentarisao i glasanje nakon 19 časova, uz napomenu da je svjestan da je glasanje nakon zatvaranja biračkog mjesta dozvoljeno biračima koji su se u tom trenutku zatekli u redu.

Međutim, tvrdi da bi biometrijski sistem i skeneri mogli pokazati stvarno vrijeme glasanja.

"Posebno, šta treba biti ako se glasanje desilo iza 19 sati, potpuno svjestan da ako ima neki red ispred biračkog mjesta da je to u redu, a da su glasovi kroz biometrijski sistem i skenere evidentirani sa stvarnim vremenom glasanja pokazuje da se glasalo skoro do u ponoć i onda nas 'farbate' da je to u korist glasača koji su stajali u redu", rekao je.

Postavio je pitanje da li je na pojedinim mjestima bilo organizovanog dovođenja birača nakon 19 časova.

"Hoćete li prihvatiti da nije bio red ispred biračkog mjesta, nego je neko organizovano slao birače nakon 19 sati, a da su to eventualno kao nestranački odbori prihvaćali?", upitao je Kovačević.

"60.000 nevažećih listića za Predsjedništvo je ozbiljno čudno"

Kovačević je problematizirao i broj nevažećih glasačkih listića.

"350.000 nevažećih glasačkih listića je čudno, vidio sam neko labavo objašnjenje, ali 60.000 nevažećih glasačkih listića samo za Predsjedništvo BiH je ozbiljno čudno, gdje je glasanje jednostavno i gdje obrazloženje uopšte ne drži vodu", rekao je.

Tvrdi da bi, ukoliko se njegove sumnje potvrde, takve nepravilnosti mogle uticati na konačan izborni rezultat.

"Šta sa tim, što cjelokupno mijenja ishod izbora? Hoće li opet biti ona situacija, vi to odbijete i to ostane kao nedemokratsko stanje, ali vi ste sebe formalno zaštitili?", naveo je Kovačević.

Dodao je da bi, prema njegovom mišljenju, za eventualne nepravilnosti mogla uslijediti i krivična odgovornost.

"Mogao bi neko i krivičnu prijavu zaraditi. Do vas i vaše odluke je ovo", poručio je.

Kovačević je rekao da podržava novi sistem glasanja i elektronskog prebrojavanja glasova, ali smatra da je CIK ostavio otvorena pitanja koja, kako tvrdi, mogu uticati na konačnu sliku izbora.

"Očekujem da u ovim svim spornim situacijama djelujete objektivno i po zakonu. Ništa više niti manje od toga, ali će svaka manipulacija biti evidentirana i pravno razmotrena. Sistem koji štiti sam sebe nije sistem", rekao je Kovačević.

Na izborima za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Kovačević je osvojio 72.128 glasova, dok je mandat osvojila Darijana Filipović iz HDZ-a BiH sa 109.827 glasova.