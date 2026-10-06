Nova kriza na crnogorskom primorju: Rusi i Turci masovno prodaju stanove u Budvi, a zakupi naglo padaju

Tržište nekretnina u Budvi trpi neočekivane promjene nakon ljetnje sezone. Stranci masovno odlaze i prodaju stanove, zbog čega su kirije pale i do 200 evra mjesečno, a na tržištu vlada opšta neizvjesnost.

Izvor: YouTube/Printscreen/Lucian Ionescu

Tržište nekretnina u Budvi i okolini ulazi u novu fazu nakon završetka ljetnje sezone. Ponuda stanova je veća, kupci su oprezniji, a cijene zakupa više nisu na nivou koji je bio karakterističan za prethodne godine, piše eKapija.

Posebno se primjećuje promjena među stranim državljanima koji su poslednjih godina bili veoma aktivni na tržištu nekretnina u Crnoj Gori. Prema navodima agenata za nekretnine, dio građana Turske i Rusije napušta Budvu, dok se neki odlučuju i da svoje nekretnine ponude agentima za nekretnine.

Istovremeno, kirije za pojedine stanove pale su i do 200 evra mjesečno.

Zašto stranci napuštaju Budvu?

Jedan od razloga koji se navodi jeste neizvesnost u vezi sa mogućim promjenama viznog režima.

Prema riječima agenta za nekretnine Tomislava Rankovića, upravo ta neizvjesnost utiče na odluke dijela stranih državljana koji žive ili posluju u Budvi.

On navodi da je primjetan odliv građana Turske i Rusije, koji su prethodnih godina bili među značajnijim kupcima nekretnina na ovom području.

Prema njegovim procjenama, dio Turaka već je napustio Crnu Goru, što se odrazilo i na potražnju za nekretninama.

Važno je, međutim, naglasiti da se radi o procjenama učesnika na tržištu, dok će konkretan efekat eventualnih promjena viznog režima zavisiti od zvaničnih odluka i njihove primjene.

Stanovi kojih je ranije nedostajalo sada ima više

Odlazak dela stranih stanara i kupaca utiče na odnos ponude i potražnje.

Na tržištu se sada pojavljuje više stanova za prodaju i izdavanje, dok broj zainteresovanih kupaca i zakupaca nije rastao istim tempom.

To posebno dolazi do izražaja nakon završetka ljetnje sezone, kada se na primorju tradicionalno menja struktura potražnje.

Zbog toga vlasnici nekretnina imaju manje prostora za podizanje cijena nego prethodnih godina.

Kirije pale i do 200 evra

Najvidljivija promjena trenutno se primjećuje kod zakupa stanova.

Jednosobni stanovi u naselju Rozino i okolini fakulteta, koji su prethodnih godina mogli da se izdaju za 700 do 750 evra mjesečno, sada se, prema navodima agenta, mogu pronaći za oko 500 do 550 evra.

To predstavlja razliku od približno 200 evra mjesečno.

Pad je posebno primetan kod novogradnje i bolje opremljenih stanova, koji su ranije bili među najtraženijim nekretninama za dugoročni zakup.

Za stanare je to povoljnija situacija nego prethodnih godina, dok vlasnici moraju da računaju na duži period izdavanja ili nižu cijenu kako bi pronašli zakupca.

Kuće su i dalje rijetke

Iako ponuda stanova raste, situacija je drugačija kada je riječ o kućama namijenjenim porodičnom životu.

Prema riječima agenata, postoji interesovanje za kuće u mirnijim dijelovima oko Budve, ali je takvih nekretnina malo.

Razlog je struktura gradnje koja je godinama bila usmjerena prvenstveno na turizam.

Mnoge kuće koje su ranije građene ili dograđivane pretvorene su u apartmane, pa na tržištu nema mnogo klasičnih porodičnih kuća sa dnevnim boravkom, više spavaćih soba i većim dvorištem.

Placeva je sve manje

Dodatni problem predstavlja ograničena ponuda građevinskog zemljišta.

Zbog toga je tržište Budve i dalje izrazito orijentisano na stanove i apartmanske objekte.

Kupac koji traži veću kuću za stalni život zato ima znatno uži izbor od onoga ko traži stan.

To bi moglo da održi potražnju za kvalitetnim porodičnim kućama i u periodu kada se ukupno tržište nekretnina usporava.

Da li je ovo samo privremeni pad?

Najvažnije pitanje za tržište nekretnina u Budvi jeste da li je trenutni pad cijena zakupa samo posledica završetka ljetnje sezone ili predstavlja početak dugoročnije promjene.

Veća ponuda stanova, oprezniji kupci i odlazak dijela stranih državljana svakako mijenjaju tržišnu sliku.

Istovremeno, Budva ostaje jedno od najtraženijih turističkih mjesta na crnogorskom primorju, pa će konačan pravac kretanja cijena zavisiti od broja turista, stranih investitora, regulative i ukupne potražnje.

Za sada je jedno jasno: period u kojem su jednosobni stanovi mogli bez većih problema da se izdaju za 700 ili 750 evra više nije pravilo, a tržište ulazi u jesen sa većom ponudom i znatno opreznijim kupcima.

(BizPortal/MONDO)