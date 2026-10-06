Mijenjaju se pravila za ručni prtljag u avionu: Skriveni troškovi idu u zaborav

Od oktobra 2027. godine stupaju na snagu nova pravila EU. Ranac koji staje ispod sjedišta leti besplatno, dok će sve cijene ručnog prtljaga morati da budu jasno istaknute na prvom koraku kupovine karte.

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Od oktobra 2027. godine, kada počinje da se primjenjuje nova uredba EU, putniciće imati pravo da bez doplate u avion unesu ranac ili torbu koja staje ispod sjedišta, dok će cijena ostalog ručnog prtljaga morati da bude jasno prikazana već na početku rezervacije.

Ideja je da putnik već na početku rezervacije zna šta je sve uključeno u cijenu, kaže Petar Vojnović sa portala "Tango siks“.

Koliko prtljaga može da se unese u avion bez doplate definiše nova uredba EU, koja stupa na snagu 22. oktobra ove godine, ali će se primjenjivati od 23. oktobra sljedeće godine. Uredba bi trebalo da donese veću transparentnost prilikom kupovine avio-karte, prije svega kada je riječ o ručnom prtljagu.

Glavni i odgovorni urednik portala Tango siks Petar Vojinović objašnjava da je cilj da putnik već na početku rezervacije zna šta je uključeno u cijenu, umjesto da se troškovi dodaju u kasnijim koracima.

“Oni su sada, da bi to riješili, da bi vas kao kupce avio-karata zaštitili, rekli da imamo pravo na rančeve, na torbe koje imaju otprilike 30 puta 50 centimetara, da ih stavimo prije svega ispod sjedišta ispred nas. Taj komad prtljaga će morati sada zakonski da bude, kada krene da se primjenjuje, apsolutno besplatan“, kaže Vojinović.

To, međutim, ne znači da će svaki ručni prtljag koji se unosi u avion biti besplatan.

Manja torba ili kofer koji se smještaju u odjeljak iznad sjedišta ne moraju da budu besplatni, ali će avio-kompanije morati jasno da prikažu njihovu cijenu već prilikom oglašavanja i na početku rezervacije.

"To će onda, što je iz ugla konzumerizma, odnosno pravila marketinga i prava putnika, zapravo transparentnije, i onda će, kako Evropska unija obrazlaže, pojednostaviti upoređivanje cijena karata", navodi Vojinović.

Nova pravila mijenjaju i cijene

Nova pravila mogla bi da utiču i na početnu cijenu avio-karte, koja će biti nešto viša ako u nju odmah bude uračunat manji ručni prtljag, ali će putnik već na početku rezervacije imati jasniju sliku koliko će let zaista koštati.

"Sada je samo pod obavezom zakona da ne smiju da kažu da je cijena zaista toliko niska, već odmah da je u tu cijenu uključen i manji taj prtljag za putničku kabinu, a onda će ona biti za nijansu veća, ali će i dalje biti niska u poređenju sa nekim avio-kompanijama s tradicionalnim poslovnim modelima", kaže Vojinović.

Promjena je posebno značajna kod niskotarifnih kompanija, kod kojih početna cijena karte često ne obuhvata dodatni ručni prtljag. Prema Vojinovićevim riječima, najniže tarife koje podrazumjevaju samo ranac ostaju, ali više ne bi trebalo da se dešava da se oglašava veoma niska cijena, a da ona poslije dodavanja prtljaga tokom rezervacije višestruko poraste.

Nova pravila odnose se na avio-kompanije registrovane u Evropskoj uniji, pa će za putnike koji nisu iz EU biti važno kojom avio-kompanijom lete.

(Mondo)