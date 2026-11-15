Stanivuković: Banjaluka nema otvorenih problema, za kolektor na Crkvenoj spremamo pet miliona KM

"Našli smo rješenje kako da riješimo Crkvenu, koja je 70 odsto zagađivač Vrbasa. Projekat je vrijedan pet miliona i predložićemo ga", izjavio je Stanivuković

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je projekat vrijedan pet miliona KM za rješavanje problema otpadnih voda na Crkvenoj, a govorio je i o urbanističkom planu, saobraćajnim gužvama i novim infrastrukturnim radovima.

"Banjaluka nema nijedan otvoreni problem", poručio je gradonačelnik Draško Stanivuković, govoreći za Euronews o stanju u gradu i poredeći ga sa aktuelnim finansijskim i energetskim problemima u Republici Srpskoj.

Ipak, na pitanje o fekalnim ispustima koji se direktno ulijevaju u Vrbas, uprkos izgradnji novih šetališta, Stanivuković je najavio da Grad priprema projekat za rješavanje problema kolektora na Crkvenoj, za koji je planirano pet miliona KM.

"Jedanaest puta smo predlagali da se riješi kolektor na Crkvenoj. Jedanaest puta SNSD odbija. Sada smo našli rješenje. Pošto su odbili regulacioni plan, našli smo rješenje kako da riješimo Crkvenu, koja je 70 odsto zagađivač Vrbasa. Projekat je vrijedan pet miliona i predložićemo ga. Evo, prvi put ovdje kažem, pripremili smo projekat, finansije i finansijsku konstrukciju", rekao je Stanivuković.

Govoreći o urbanističkom planu, gradonačelnik je pojasnio da Grad razmatra mogućnost zaustavljanja pojedinih regulacionih planova dok se ne usvoji novi urbanistički dokument, ali da ta odluka još nije konačna.

Kako je naveo, nakon više sastanaka i razgovora sa gradskim finansijama zaključeno je da bi potpuno zaustavljanje regulacionih planova moglo imati posljedice po gradski budžet u narednim godinama.

Zbog toga će, kako je najavio, na decembarskoj sjednici Skupštine grada predložiti zaključak kojim bi se obavezala komisija za izradu urbanističkog plana, gradonačelnik i Skupština da svaki plan koji se nađe na dnevnom redu bude usklađen sa temeljnim principima i nacrtom urbanističkog plana.

Stanivuković je podsjetio da je na postojeći nacrt urbanističkog plana stiglo 270 primjedbi, na koje je Grad, kako tvrdi, odgovorio.

Najavio nove radove zbog saobraćajnih gužvi

Stanivuković se osvrnuo i na saobraćajne probleme u Banjaluci, navodeći da je kružni tok kod Akvane poboljšao protok saobraćaja, ali da je za dodatno rasterećenje potrebno otvoriti podvožnjak u Univerzitetskom gradu.

"Mi molimo rektora da otvori podvožnjak. Kad se otvori podvožnjak od kampusa, nemate više pješačkih", rekao je Stanivuković.

Najavio je i proširenje saobraćajne trake kod tržnog centra Delta, kao i izgradnju šetališta ispod Rebrovačkog mosta i podvožnjaka na toj lokaciji.

"Moramo ukinuti ta četiri pješačka prelaza", naveo je gradonačelnik, govoreći o planovima za unapređenje saobraćaja.

Stanivuković je iznio i podatke o izgradnji komunalne infrastrukture tokom njegovog mandata, tvrdeći da je izgrađeno 150 kilometara kanalizacione i između 350 i 370 kilometara vodovodne mreže.

Prema njegovim riječima, time su riješeni problemi vodosnabdijevanja u više potkozarskih sela, Bronzanom Majdanu, na platou Manjače, kao i u Banjicama, Donjim Kolima i Rekavicama.

Predlaže različito radno vrijeme institucija

Kao jednu od mjera za smanjenje saobraćajnih gužvi Stanivuković je najavio i prijedlog da Gradska uprava počinje raditi u sedam časova, a Vlada Republike Srpske u osam, kako bi se izbjeglo da zaposleni u svim institucijama istovremeno dolaze na posao i odlaze kući.

"Moramo mijenjati kulturu saobraćaja. Evo, mi ćemo predložiti Skupštini da Gradska uprava radi od sedam, da Vlada radi od osam, da od devet rade, znači, ljudi da ne... Ključne institucije sa par hiljada ljudi, svi radimo u osam, svi završavamo u četiri. Koordinisano, dobro. Hajde koordinisano", rekao je Stanivuković.

Gradonačelnik je tako najavio niz infrastrukturnih i organizacionih mjera koje bi, prema njegovim riječima, trebalo da doprinesu rješavanju problema zagađenja, urbanističkog planiranja i saobraćajnih gužvi u Banjaluci.