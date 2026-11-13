Stanivuković: Vazduh je zagađen samo 45 dana godišnje, ostalih 320 možemo da uživamo

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priznaje da Banjaluka ima problem zagađenja vazduha, ali da je vazduh problematičan svega oko 45 dana godišnje. Ostatak godine, kako tvrdi, Banjalučani mogu bezbrižno da dišu.

Izvor: MONDO

"Od 12 mjeseci, problematični postaju oko nekih 45 dana", poručio je Stanivuković, objašnjavajući da su glavni krivci za zagađenje individualna ložišta, kotlinski položaj grada i nedostatak vjetra.

Gradonačelniku je zasmetalo i to što se u javnosti više govori o lošem kvalitetu vazduha nego o danima kada su indeksi u granicama normale.

"Evo danas indeks 47, prije dva sata bio 37. Danas su indeksi u redu. Kiša pala, vjetar duva, mi u kotlini. Al' to danas nije vijest", rekao je Stanivuković.

Uporedio je to i sa čišćenjem grada, navodeći da nije važno što je očišćeno 57 trotoara, ali jeste kada se pronađe jedan neočišćen.

Ipak, Stanivuković priznaje da Banjaluka ima ozbiljan problem sa zagađenjem vazduha tokom zime, kada individualna ložišta, nedostatak vjetra i kotlinski položaj grada stvaraju idealne uslove da se zagađenje zadrži.

Rješenje, kaže, nije moguće pronaći preko noći, pa čak ni kada bi se udružili Viktor Orban, Donald Tramp i Vladimir Putin.

"Ne možemo popraviti sa milijardama uloženih odmah. To je sistemski", objasnio je gradonačelnik.

Kao mjere koje Grad preduzima naveo je subvencionisanje javnog prevoza, sadnju drveća, izgradnju parkova, zelene pojaseve, električne autobuse i tramvaje, te promjene u urbanističkom planiranju. Pohvalio se i podatkom da je broj korisnika javnog prevoza porastao sa 17.000 na 30.000, što bi, prema njegovoj računici, trebalo da znači manje automobila na ulicama.

Rješenja će, kaže, zahtijevati godine, a do tada, građanima ostaje da nauče da dišu po kalendaru – zimi na sopstvenu odgovornost, a tokom proljeća i ljeta bez brige.

(Mondo)