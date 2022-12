Banjaluka jutros najzagađeniji grad u BiH: Građani uskraćeni za zvanične podatke

Banjaluka je jutros najzagađeniji grad u BiH sa indeksom kvaliteta vazduha 182, koji je okarakterisan kao nezdrav, podaci su stranice "Zrak ekoakcija".

Banjalučani se već danima guše u vazduhu veoma lošeg kvaliteta, ali zvaničnih podataka koje je na svojoj stranici objavljivao Grad Banjaluka nema.

Posljednji podaci o kvalitetu vazduha u najvećem gradu Srpske objavljeni su za oktobar, dok podataka za novembar i decembar nema.

Tako se građani, iako je zagađenje vidljivo golim okom, o koncentraciji štetnih materija informišu preko sajtova i aplikacija ekoloških organizacija.

Kada je u pitanju ostatak BiH, nezdrav vazduh jutros u 7.00 časova bio je još samo u Jajcu, sa indeksom 160.

Kada je vazduh nezdrav moguća je pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod lica s bolestima srca i disajnih organa, poput astme, dok svi ostali mogu početi da osjećaju negativan uticaj zagađenja na zdravlje.

Vazduh nezdrav za osjetljive kategorije registrovan je u Zenici sa ideksom 135, Visokom 122, Ilijašu 116 i Sarajevu 109.

Umjereno zagađen vazduh zabilježen je u Tuzli, Vogošći, Travniku, Visokom i Kaknju.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

