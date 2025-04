Nedostatak kvoruma u Domu naroda BiH: Bošnjaci napustili sjednicu zbog Špirića i ministara

Delegati Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH napustili su sjednicu Doma naroda, nakon čega je data pauza od sat vremena kako bi se pokušao obezbijediti kvorum za rad.

Izvor: Srna/Aleksandar Antonić

Šefik Džaferović (SDA), iz Kluba Bošnjaka rekao je da sjednicu napuštaju iz razloga što Nikola Špirić, predsjedavajući Doma naroda na dnevni red nije stavio zahtjeve za njegovu smjenu te smjenu ministara Staše Košarca i Srđana Amidžića.

Bošnjaci su smjenu napustili poslije višečasovne rasprave, i nakon što je zvanično otvorena 12. vanredna sjednica Doma naroda na čijem dnevnom redu se nalazio Izborni zakon BiH koji je predložio HDZ.

Što se tiče same sjednice, varnice među delegatima počele su na samom početku. Prvo je Kemal Ademović (NiP) zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda otvorio nastavak 11. hitne sjednice, tvrdeći da je on prekinuto tu sjednicu i da ga je prethodno Špirić ovlastio da to uradi. Međutim, ovaj potez Ademovića, Špirić je ignorisao i otvorio 12. vanrendnu sjednicu na čijem dnevnom redu je između ostalog bio i Izborni zakon.

"Ja uopšte ne znam na kojoj smo mi sjednici", rekao je u jednom trenutku Nenad Vuković, delegat u Klubu Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

(Nezavisne)