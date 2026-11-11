Ne izlazite bez potrebe: Zagađen vazduh u Banjaluci, izdato upozorenje građanima

Kvalitet vazduha u Banjaluci je nezdrav zbog povećane koncentracije sitnih lebdećih čestica PM2.5, zbog čega je izdato upozorenje građanima, posebno osjetljivim kategorijama stanovništva.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Kako su naveli iz Instituta za javno zdravstvo, poseban oprez savjetuje se djeci, trudnicama, starijim osobama, kao i osobama koje boluju od astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) te srčanih i drugih plućnih oboljenja.

"Oboljelim i osjetljivim građanima preporučuje se da ostanu u zatvorenom prostoru i izbjegavaju fizičke napore na otvorenom. Važno je da redovno uzimaju propisanu terapiju, a u slučaju kašlja, otežanog disanja, stezanja u grudima ili pogoršanja osnovne bolesti potrebno je da se jave porodičnom ljekaru. U hitnim slučajevima treba pozvati hitnu pomoć", navodi se u saopštenju.

Istakli su da se ni zdravim građanima ne preporučuje duži boravak na otvorenom, posebno aktivnosti koje zahtijevaju fizički napor, poput trčanja i rada na otvorenom. Savjetuje se da se takve aktivnosti ograniče, naročito u jutarnjim i večernjim časovima.

"Prostorije treba provjetravati kratko, najbolje u podnevnim satima, dok se građanima savjetuje da ne spaljuju otpad i lišće i da izbjegavaju nepotrebne vožnje biciklom, rolerima i drugim prevoznim sredstvima. Ukoliko je boravak na otvorenom neophodan, preporučuje se korišćenje zaštitne maske ili respiratora standarda FFP2/N95", poručili su iz Instituta.

Prema podacima Gradske uprave Banjaluka, na mjernoj lokaciji u Lazarevu u prethodna 24 časa zabilježeno je prekoračenje granične vrijednosti koncentracije suspendovanih čestica PM 10.

Izvor: GU Banjaluka

"Drugih prekoračenja nema, dok je zabilježen blagi porast koncentracija PM 10 na lokaciji Paprikovac. Mjerno mjesto na lokaciji Borik je trenutno na kalibraciju", stoji u objavi na sajtu.

Mađutim, ukoliko se pogledaju gornje referentne vrijednosti, lako je zaključiti da su prekoračene vrijednosti i drugih zagađujućih materija, a naročito PM2,5 čestica.

Referentne dnevne granične vrijednosti za kvalitet vazduha iznose: 5 µg/m³ za ugljen-monoksid (CO), 120 µg/m³ za ozon (O₃), 125 µg/m³ za sumpor-dioksid (SO₂), 85 µg/m³ za azot-dioksid (NO₂), 20 µg/m³ za suspendovane čestice PM2.5 i 50 µg/m³ za suspendovane čestice PM10, dok za azot-monoksid (NO) nije utvrđena granična vrijednost. Za čađ je navedena vrijednost od 125 µg/m³.

(Mondo)