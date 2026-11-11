Ne izlazite bez potrebe: Zagađen vazduh u Banjaluci, izdato upozorenje građanima

Kvalitet vazduha u Banjaluci je nezdrav zbog povećane koncentracije sitnih lebdećih čestica PM2.5, zbog čega je izdato upozorenje građanima, posebno osjetljivim kategorijama stanovništva.
Kako su naveli iz Instituta za javno zdravstvo, poseban oprez savjetuje se djeci, trudnicama, starijim osobama, kao i osobama koje boluju od astme, hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) te srčanih i drugih plućnih oboljenja.
"Oboljelim i osjetljivim građanima preporučuje se da ostanu u zatvorenom prostoru i izbjegavaju fizičke napore na otvorenom. Važno je da redovno uzimaju propisanu terapiju, a u slučaju kašlja, otežanog disanja, stezanja u grudima ili pogoršanja osnovne bolesti potrebno je da se jave porodičnom ljekaru. U hitnim slučajevima treba pozvati hitnu pomoć", navodi se u saopštenju.
Istakli su da se ni zdravim građanima ne preporučuje duži boravak na otvorenom, posebno aktivnosti koje zahtijevaju fizički napor, poput trčanja i rada na otvorenom. Savjetuje se da se takve aktivnosti ograniče, naročito u jutarnjim i večernjim časovima.
"Prostorije treba provjetravati kratko, najbolje u podnevnim satima, dok se građanima savjetuje da ne spaljuju otpad i lišće i da izbjegavaju nepotrebne vožnje biciklom, rolerima i drugim prevoznim sredstvima. Ukoliko je boravak na otvorenom neophodan, preporučuje se korišćenje zaštitne maske ili respiratora standarda FFP2/N95", poručili su iz Instituta.
Prema podacima Gradske uprave Banjaluka, na mjernoj lokaciji u Lazarevu u prethodna 24 časa zabilježeno je prekoračenje granične vrijednosti koncentracije suspendovanih čestica PM 10.Izvor: GU Banjaluka
"Drugih prekoračenja nema, dok je zabilježen blagi porast koncentracija PM 10 na lokaciji Paprikovac. Mjerno mjesto na lokaciji Borik je trenutno na kalibraciju", stoji u objavi na sajtu.
Mađutim, ukoliko se pogledaju gornje referentne vrijednosti, lako je zaključiti da su prekoračene vrijednosti i drugih zagađujućih materija, a naročito PM2,5 čestica.
Referentne dnevne granične vrijednosti za kvalitet vazduha iznose: 5 µg/m³ za ugljen-monoksid (CO), 120 µg/m³ za ozon (O₃), 125 µg/m³ za sumpor-dioksid (SO₂), 85 µg/m³ za azot-dioksid (NO₂), 20 µg/m³ za suspendovane čestice PM2.5 i 50 µg/m³ za suspendovane čestice PM10, dok za azot-monoksid (NO) nije utvrđena granična vrijednost. Za čađ je navedena vrijednost od 125 µg/m³.
(Mondo)