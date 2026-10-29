Isušen vazduh u sezoni grijanja može da donese neprijatne simptome: Praktični trikovi pomažu da to spriječite

Donosimo vam korisne savjete koji mogu da spriječe isušivanje vazduha u kući tokom grijne sezone.

Izvor: AI Info/Lepa i srećna

S dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja često se susrećemo s problemom suvog vazduha u domu. Osim što može da izazove suvu kožu i nadraženost disajnih puteva, suv vazduh može da utiče i na drveni namještaj i parket. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih načina da održavate prijatan nivo vlažnosti u prostoru.

S dolaskom hladnijih dana i početkom sezone grijanja mnogi primjećuju da je vazduh u domu postao suv. Grijanje može znatno da smanji relativnu vlažnost vazduha, što se nerijetko odražava na kožu, disajne puteve, ali i namještaj. Ako vam je nos često suv, koža zategnuta, a pri dodiru kvake ili odjeće osjećate male udare statičkog elektriciteta, moguće je da je problem upravo u suvom vazduhu. Zato je tokom zimskih mjeseci važno voditi računa o nivou vlažnosti u prostoru, koji bi idealno trebalo da se kreće između 30 i 50 odsto.

Uticaj suvog vazduha na zdravlje i dom

Suv vazduh može da izazove niz neprijatnosti, naročito ako u takvim uslovima provodite veći dio dana. Sluzokoža nosa i grla može da se isuši, zbog čega se javljaju osjećaj peckanja, nadraženost i nelagodnost. Osobe koje imaju astmu i alergije takođe mogu da primjete da im suv vazduh pogoršava postojeće tegobe. Ni koža nije pošteđena – može da postane suva, zategnuta i osjetljivija, dok oči mogu biti crvene i nadražene.

Problem se ne zaustavlja samo na zdravlju. Nizak nivo vlažnosti može da utiče i na predmete u vašem domu, naročito na one izrađene od drveta. Parket, drveni namještaj i muzički instrumenti mogu vremenom da se isuše, deformišu ili popucaju. Tu je i statički elektricitet, koji je tokom sezone grijanja posebno čest, pa vas pri dodiru kvake, ćebeta ili odjeće može iznenaditi neprijatan mali udar.

Uređaji za ovlaživanje i pametne navike

Ako želite efikasno da riješite problem suvog vazduha, jedan od najpraktičnijih izbora je električni ovlaživač vazduha. Mnogi modeli imaju ugrađene higrometre i mogućnost automatskog regulisanja vlažnosti, pa ne morate stalno da proveravate da li je vazduh u prostoriji dovoljno vlažan. Ipak, važno je da redovno čistite uređaj i menjate vodu prema uputstvima proizvođača kako se u njemu ne bi nakupljale bakterije i buđ.

Dobra vijest je da ne morate odmah da kupujete novi uređaj jer i neke svakodnevne navike mogu da pomognu. Na primjer, sušenje veša na sušilici u dnevnoj sobi ili drugoj prostoriji omogućava da dio vlage ispari u vazduh. Ipak, ako se odlučite za ovu metodu, vodite računa o tome da redovno provjetravate prostor kako se ne bi nakupilo previše vlage i stvorili uslovi za razvoj buđi.

Vlagu u dom možete da unesete i tokom kuvanja. Ako pripremate supu, kuvate tjesteninu ili zagrijavate vodu za čaj na šporetu, para koja se pritom oslobađa može blago da poveća vlažnost vazduha. Sličan efekat može da ima i para nakon tuširanja, ali je vrata kupatila bolje ostaviti otvorena samo ako u ostatku doma nema problema s vlagom i kondenzacijom. Ako primjetite da se prozori često magle ili se na zidovima pojavljuju vlažne mrlje, dodatno širenje pare nije najbolje rješenje.

Izvor: AI Info/Lepa i srećna

Alternativna rješenja i mjere opreza

Ako tražite jednostavno rješenje koje ne zahtjeva kupovinu dodatnih uređaja, možete da isprobate i posude s vodom postavljene na radijatore, pod uslovom da su namijenjene za tu svrhu i da su bezbijedno postavljene. Toplota podstiče isparavanje vode, ali je efekat uglavnom ograničen i ne mora da bude dovoljan za ovlaživanje cijele prostorije. Sobne biljke takođe mogu da doprinesu vlažnosti vazduha, iako je njihov efekat najčešće blag.

Bez obzira na metodu koju odaberete, važno je da ne pretjerujete s ovlaživanjem. Previsoka vlažnost pogoduje razvoju buđi i grinja, a može da dovede i do kondenzacije na prozorima i zidovima. Zato je korisno da nabavite jednostavan higrometar kojim možete da pratite nivo vlažnosti i lakše procijenite šta je vašem domu zaista potrebno. Cilj je da održavate prijatnu ravnotežu, a ne da stvorite što vlažniji prostor.

Ne zaboravite ni na redovno provjetravanje. Nekoliko minuta širom otvorenih prozora, čak i tokom hladnijih dana, može da pomogne u razmjeni vazduha bez dugotrajnog hlađenja prostorija. U kombinaciji s odgovarajućom temperaturom grijanja i kontrolom vlažnosti, ove jednostavne navike mogu da učine vaš dom prijatnijim tokom cijele grijne sezone.

(Mondo)