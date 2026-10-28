Zaboravite na zid i letvice, ovako sad pregrađuju sobe: Stan zbog toga izgleda kao milion dolara

Umjesto običnog zida i drvenih letvica, ovako sada u modernim stanovima pregrađuju sobe!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada želite da odvojite dio prostorije, a da pritom ne izgubite osjećaj prostranosti i prirodnog svjetla, klasični zidovi nisu jedino rješenje. U savremenim enterijerima sve su popularnije elegantne pregrade koje istovremeno razdvajaju prostor, unose stil i čine da stan izgleda mnogo luksuznije.

Staklene pregrade, dekorativni paneli i moderne klizne konstrukcije samo su neka od rješenja koja mogu potpuno da promijene izgled doma, bez velikih građevinskih radova.

Staklene pregrade za više svjetlosti

Staklene pregrade sa tankim crnim ili metalnim ramovima posebno su popularne u modernim stanovima. Odlične su za odvajanje dnevne sobe od kuhinje, trpezarije ili radnog kutka, jer stvaraju zasebne cjeline, a pritom ne blokiraju svjetlost.

Ako želite više privatnosti, možete da izaberete matirano ili rebrasto staklo. Ono izgleda elegantno, a istovremeno ublažava pogled između prostorija.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju ideje za pregrade!

Dekorativni paneli umjesto klasičnih zidova

Vertikalni dekorativni paneli zanimljiva su alternativa drvenim letvicama koje su godinama bile veliki trend u uređenju enterijera. Mogu da budu izrađeni od različitih materijala, u imitaciji drveta, kamena ili sa teksturama koje podsjećaju na luksuzne zidne obloge.

Ovakve pregrade posebno su praktične kada želite da odvojite krevet od ostatka prostorije u garsonjeri ili da napravite diskretan kutak za rad. Propuštaju dio svjetlosti i ne djeluju toliko masivno kao zid.

Klizne pregrade koje štede prostor

Ako vam je važno da prostor po potrebi bude otvoren ili zatvoren, klizne pregrade mogu biti idealno rješenje. Mogu da se postave između dnevne sobe i kuhinje, ali i da odvoje spavaći dio od ostatka stana.

Za elegantan izgled birajte jednostavne konstrukcije, neutralne boje i materijale koji se uklapaju u ostatak enterijera. Kada su otvorene, prostorije djeluju povezano, a kada ih zatvorite, dobijate više privatnosti.

Poluzidovi i pregrade sa ugrađenim policama

Još jedan praktičan način da podijelite prostor jeste pregrada koja istovremeno služi kao polica za knjige, dekoraciju ili sobne biljke. Ovakvo rješenje može da bude posebno korisno u manjim stanovima, gdje svaki kvadratni metar treba pametno iskoristiti.

Otvorene police ne zatvaraju prostor u potpunosti, a mogu da postanu i upečatljiv detalj u dnevnoj sobi. Ako želite dodatni prostor za odlaganje, izaberite kombinaciju otvorenih i zatvorenih elemenata.

Kako da pregrada izgleda luksuzno?

Tajna nije samo u materijalu već i u načinu na koji se pregrada uklapa u ostatak enterijera. Najbolji efekat postiže se kada se njene boje i teksture povežu sa podovima, namještajem, rasvjetom i zidnim oblogama.

U manjim stanovima prednost dajte svijetlim bojama, prozračnim konstrukcijama i rješenjima koja ne zaklanjaju prozore. U većim prostorijama možete da se poigrate tamnijim ramovima, izraženim teksturama i upečatljivim dizajnom.

Prije nego što se odlučite za pregradu, razmislite i o tome da li vam je potrebna zvučna izolacija, potpuna privatnost ili samo vizuelno razdvajanje prostora. Od toga zavisi koje će rješenje biti najpraktičnije.

(Mondo)