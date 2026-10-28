Zaboravite na obično kupatilo: Ovo će biti hit u 2027, djeluje luksuzno za malo para

Umjesto sterilnog, bijelog i klasičnog kupatila, u 2027. godini će ovo biti najveći hit. Sa malo ulaganja dobićete efekat luksuza...

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Zaboravite na sterilno bijela kupatila i hladne pločice koje prostoru daju bezličan izgled. U 2027. godini u trendu će biti tople boje, elegantni detalji i dekoracija zbog kojih kupatilo izgleda kao luksuzni spa-centar. Najbolje od svega je što za ovakvu promjenu ne morate da potrošite mnogo novca niti da renovirate cijelu prostoriju. Dovoljno je da unesete nekoliko pažljivo odabranih detalja koji će potpuno promijeniti utisak.

1. Bež i krem nijanse umjesto sterilne bjeline

Jedan od najjednostavnijih načina da kupatilo izgleda skuplje jeste da hladnu bijelu boju ublažite toplim nijansama. Bež, krem i boja pijeska unose osjećaj udobnosti i stvaraju prijatnu atmosferu.

Ne morate da mijenjate pločice. Dovoljno je da izaberete peškire, prostirke, zavjese ili dodatke u ovim nijansama. Ako želite veću promjenu, možete da okrečite zidove odgovarajućom bojom namijenjenom vlažnim prostorijama.

U galeriji ispod pogledajte kako će izgledati hit kupatila u 2027. godini!

2. Zlatni detalji koji izgledaju skupo

Zlatne i mesingane slavine, ručice na ormarićima i okviri ogledala daju kupatilu elegantan izgled. Ipak, ne morate da mijenjate sve sanitarije da biste postigli ovaj efekat.

Počnite od sitnica, poput dozatora za sapun, držača za četkice ili ručica na ormariću. Izaberite nekoliko detalja u istoj nijansi kako bi prostor djelovao skladno. Upravo ujednačenost čini da kupatilo izgleda promišljeno uređeno.

3. Mekani peškiri i prostirke kao u hotelu

Luksuzna kupatila često prepoznajemo po mekanim peškirima, uredno složenom tekstilu i pažljivo odabranim detaljima. Ovaj izgled lako možete da postignete i kod kuće. Izaberite peškire u bijeloj, bež ili boji pijeska i složite ih na policu ili u otvorenu korpu. Dodajte mekanu prostirku koja se bojom uklapa sa ostatkom prostorije. Vodite računa da tekstil redovno sušite i da prostirke budu namijenjene upotrebi u kupatilu.

4. Ogledalo sa upečatljivim okvirom

Ogledalo je jedan od detalja koji mogu potpuno da promijene izgled kupatila. Umjesto jednostavnog modela bez okvira, izaberite ogledalo sa tankim zlatnim, drvenim ili crnim okvirom.

Za još zanimljiviji efekat možete da se odlučite za zaobljeni ili ovalni oblik, koji prostoru daje mekši i moderniji izgled. Ako već imate dobro ogledalo, dovoljno je da promijenite njegov okvir, ukoliko konstrukcija to dozvoljava.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda renoviranje malog kupatila!

5. Dekorativni dozatori umjesto šarenih ambalaža

Šarene plastične bočice šampona, gelova za tuširanje i tečnog sapuna mogu da stvore utisak nereda, čak i kada je kupatilo čisto. Jednostavno rješenje je da proizvode koje svakodnevno koristite prespete u odgovarajuće dozatore i bočice neutralnih boja. Bež, bijela, crna ili staklena ambalaža djeluje elegantnije, a kada se svi detalji uklope, prostor izgleda urednije. Važno je da bočice budu jasno označene, posebno ako proizvode koriste djeca.

6. Drveni detalji za topliju atmosferu

Drvo i njegove imitacije unose toplinu u prostor kojim uglavnom dominiraju keramika i staklo. Ne morate da kupujete novi ormarić niti da mijenjate pločice kako biste ispratili ovaj trend. Dovoljno je da dodate drvenu policu, poslužavnik za kozmetiku ili odgovarajuću kutiju za odlaganje sitnica. U kupatilu birajte materijale i završne obrade prilagođene vlazi kako biste spriječili oštećenja.

7. Biljke i diskretna dekoracija za spa-efekat

Kupatilo može da izgleda znatno prijatnije kada u njega unesete nekoliko pažljivo odabranih ukrasa. Biljka koja podnosi uslove u prostoriji, elegantna posuda ili keramička vaza mogu da budu dovoljni da razbiju monotoniju. Ako kupatilo nema prirodnog svjetla, izaberite biljke u skladu sa uslovima ili kvalitetnu vještačku biljku. Dekoraciju držite podalje od direktnog prskanja vode i nemojte pretjerivati sa brojem predmeta, jer prenatrpan prostor gubi elegantan izgled.