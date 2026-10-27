Zašto se kapsula za veš ne rastvori u mašini: Sigurno pravite jednu od 4 najčešće greške

Većina ljudi koji koriste kapsule za pranje veša pravi neku od četiri najčešće greške.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kapsule za pranje veša mnogi vole jer su praktične - nema odmjeravanja deterdženta niti prosipanja, već se kapsula samo stavi na dno bubnja, preko nje ubacite veš i uključite željeni program. Ipak, često se može čuti da se kapsula nije rastvorila, a samim tim ne možemo reći ni da se veš oprao. Zašto se to dešava?

Stručnjaci upozoravaju da su položaj kapsule, količina veša i pravilno punjenje bubnja važni za njeno rastvaranje i efikasno pranje. Najčešće su u pitanju tri greške:

1. Stavljate kapsulu na pogrešno mjesto

Za razliku od tečnog ili praškastog deterdženta, koji se sipa u ladicu, kapsule se stavljaju direktno u bubanj mašine. Stručnjaci savjetuju da se kapsula obavezno postavi u prazan bubanj, a ne na odjeću ili između slojeva tkanine. Razlog je jednostavan - tokom pranja kapsula može da se pomjera i zaglavi za gumenu zaptivku vrata mašine, zbog čega se neće pravilno rastvoriti. Posljedica mogu biti ljepljivi ostaci na odjeći nakon završetka programa.

Zato kapsulu nemojte stavljati u džepove, između majica ili na već ubačen veš. Najbolje je da pratite uputstvo proizvođača i omogućite vodi da dopre do kapsule.

4. Mašine za pranje i sušenje veša - zbog velike snage koju mogu povući tokom rada nije dobro koristiti produžni kao trajno rješenje.

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2. Prilagodite broj kapsula količini veša

Iako kapsule uklanjaju potrebu za odmjeravanjem deterdženta, to ne znači da je jedna kapsula uvijek dovoljna za svako pranje. Potrebna količina zavisi od preporuka proizvođača, količine veša i stepena zaprljanosti. Kod izrazito prljave odjeće nemojte automatski dodavati još jednu kapsulu. Najprije provjerite preporučeno doziranje na pakovanju, jer prevelika količina deterdženta ne mora da poboljša rezultat pranja.

3. Previše veša u mašini

Čak i kada koristite odgovarajući broj kapsula, prepunjen bubanj može da spriječi odjeću da se pravilno opere. Vešu je potrebno dovoljno prostora da se okreće i pomjera tokom ciklusa, kako bi voda i deterdžent mogli da dopru do tkanine. Zato nemojte pritiskati odjeću da biste napravili mjesta za još jedan peškir ili majicu. Vodite računa o preporučenom kapacitetu za izabrani program, jer maksimalna nosivost mašine ne mora da bude odgovarajuća za svaki ciklus pranja.

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Vidi opis Zašto se kapsula za veš ne rastvori u mašini: Sigurno pravite jednu od 4 najčešće greške Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / TOTO Asia Oceania Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube / TOTO Asia Oceania Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube / TOTO Asia Oceania Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube / TOTO Asia Oceania Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube / TOTO Asia Oceania Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube / TOTO Asia Oceania Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube / TOTO Asia Oceania Br. slika: 7 7 / 7

4. Provjerite optimalnu temperaturu

Ako kapsula ostavlja tragove na odjeći, provjerite i da li je namijenjena pranju na odabranoj temperaturi. Mnoge kapsule mogu da se rastvore u hladnoj vodi, ali to ne važi nužno za svaki proizvod i sve uslove pranja.

Uvijek pratite uputstvo na pakovanju kapsula, kao i preporuke na etiketama odjeće. Ako se tragovi ponavljaju, pokušajte da smanjite količinu veša, pravilno postavite kapsulu i provjerite da li je izabrani program odgovarajući.