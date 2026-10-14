Da li znate za ovo "tajno dugme" na veš-mašini? Brže suši odjeću tokom hladnih dana

Mnogi ne koriste u potpunosti jednu funkciju mašine za pranje veša koja pomaže da se iz odjeće ukloni višak vode.

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U malim stanovima, bez balkona ili dovoljno prostora za sušenje, opran veš može da postane svakodnevni problem. Posebno tokom hladnih i vlažnih dana, majice, peškiri i deblja odjeća mogu da ostanu mokri satima.

Ipak, Nikola Luis, koja na Instagramu poznata po savjetima za čišćenje i organizaciju doma, podijelila je jednostavan, manje poznat trik koji može da skrati vreme sušenja veša u kući. Otkrila je "skrivenu" funkciju mašine za pranje veša koja može da pomogne da se odjeća brže osuši, naročito onima koji nemaju dovoljno prostora da je suše napolju.

Kako je objasnila, nakon završetka uobičajenog programa pranja može da se uključi dodatni ciklus centrifuge, poznat kao "Spin", bez dodavanja vode. Dodatna centrifuga pomaže da se iz tkanine izbaci preostala voda, čime se skraćuje vrijeme potrebno da se veš potom osuši na stalku.

Kako funkcioniše opcija "Spin"?

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Opcija "Spin" pokreće centrifugu, tokom koje se bubanj veš-mašine brzo okreće kako bi uklonio višak vode iz veša. Što manje vode ostane u tkanini posijle centrifuge, manje vlage mora da ispari tokom sušenja. Zato ova opcija može da pomogne da se veš brže osuši na stalku.

(Mondo)