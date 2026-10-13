Zaboravite sirće i omekšivač: Trik da peškiri budu meki i pufnasti kao paperje - pali i kod starih

Postoje efikasni kućni trikovi koji će vam pomoći da vratite mekoću ogrubjelim peškirima, tako da budu meki i pufnasti kao u hotelu.

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Mekani, pufnasti peškiri koji prijatno dodiruju kožu ne moraju da budu rezervisani samo za hotelska kupatila. Ako su vaši peškiri vremenom postali grubi, slabo upijaju vodu i više nisu prijatni za korišćenje, razlog možda nije u njihovoj starosti, već u načinu na koji ih perete i sušite.

Previše deterdženta i omekšivača, tvrda voda, prepunjena mašina i previsoke temperature mogu da utiču na teksturu frotira. Zbog toga peškiri vremenom gube mekoću, a ni dodatna količina omekšivača ne mora da riješi problem. Ipak, postoje jednostavni trikovi koji mogu da pomognu da im vratite prijatniju teksturu, a za njih vam nisu potrebni skupi proizvodi.

Kako da omekšate grube peškire

Među kućnim trikovima za održavanje peškira često se pominju alkoholno sirće i soda bikarbona. Ovi sastojci mogu da pomognu u uklanjanju određenih naslaga koje se zadržavaju na tkanini, ali je važno da ih koristite pravilno.

Jedan od načina jeste da prilikom pranja dodate oko 250 mililitara belog sirćeta, umjesto omekšivača. Ipak, prije toga provjerite uputstvo proizvođača mašine za veš, jer se često korišćenje sirćeta ne preporučuje kod svih uređaja.

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Druga mogućnost je soda bikarbona, koja se u manjim količinama može koristiti tokom pranja u skladu sa uputstvom za održavanje tkanine i preporukama proizvođača mašine. Važno je da sirće i sodu bikarbonu ne miješate u istom postupku očekujući jači efekat. Njihovom reakcijom nastaju voda, ugljen-dioksid i jedinjenje koje ne pruža očekivano dodatno dejstvo čišćenja.

Hotelski trik sa praškom za pecivo

Dejan Dimitrov, generalni direktor Laundriheap-a, tvrdi da prašak za pecivo i alkoholno sirće odlično rade kad treba omekšati tvrde peškire. Baš ovu mješavinu često koriste i hoteli, prenosi Krstarica.

"Pomiješajte osam kašika praška za pecivo sa deterdžentom za veš pre nego što ga stavite u mašinu za pranje veša. Ovo će pomoći da vlakna peškira omekšaju i da se ukloni svaka prljavština, pa će vaši peškiri biti kao novi", dodao je Dimitrov.

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Zašto peškiri postaju tvrdi i grubi

Jedan od najčešćih razloga jeste prekomerna upotreba deterdženta. Kada ga ima previše, ostaci mogu da se zadrže na vlaknima, naročito ako se veš ne ispira dovoljno dobro. Slično se može dogoditi i zbog prečestog korišćenja omekšivača. Iako on vešu daje prijatan miris i mekši osjećaj na dodir, naslage na vlaknima peškira mogu da umanje njihovu moć upijanja.

Tvrda voda takođe može da doprinese stvaranju naslaga, dok previše toplote i neodgovarajuće sušenje mogu dodatno da oštete vlakna. Zato je za mekane peškire važno da ne preterujete sa sredstvima za pranje, da ne prepunjavate bubanj i da birate program koji odgovara materijalu.

Još tri navike koje čuvaju mekoću peškira

Pored pravilnog pranja, nekoliko jednostavnih promjena može da pomogne da peškiri duže ostanu prijatni za korišćenje. Ne ostavljajte ih dugo u mašini nakon pranja. Vlažni peškiri mogu brzo da poprime ustajao, neprijatan miris, pa ih izvadite čim se ciklus završi.

beli peškiri

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Omogućite im da se dobro osuše. Raširite ih tako da vazduh može da struji oko tkanine i izbjegavajte prekomjerno izlaganje toploti. Ne pretrpavajte mašinu. Peškirima je potrebno dovoljno prostora da bi se dobro oprali i isprali, što može da doprinese uklanjanju ostataka deterdženta.

Ako su peškiri izgubili mekoću, ne znači da odmah morate da ih zamijenite. Ponekad su upravo pravilno doziranje deterdženta, dobro ispiranje i odgovarajuće sušenje najvažniji koraci da ponovo budu prijatni na dodir.