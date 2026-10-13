Bijela PVC stolarija godinama je dominirala, a sada odlazi u zaborav i stiže moderniji i praktičniji trend!

Izvor: Shutterstock

Bijela PVC stolarija decenijama je bila standard u domaćinstvima. Bila je pristupačna, praktična i lako se uklapala u gotovo svaki prostor. Međutim, savremena arhitektura donosi drugačiji trend, prozor više nije samo funkcionalan element kuće, već važan detalj koji određuje njen izgled. Umjesto klasične bijele sve češće se biraju mat nijanse sive, elegantna crna, prirodne boje drveta, ali i topli tonovi zemlje poput bež, kašmir i taupe nijansi.

Antracit i crna za moderan izgled

Tamni okviri prozora već nekoliko sezona dominiraju modernom arhitekturom. Jedan od najtraženijih izbora je antracit, posebno u mat varijanti, koja djeluje elegantno i ne reflektuje mnogo svjetlosti.

Još izraženiji efekat daje duboka crna. Crni prozorski okviri postaju svojevrsni grafički okvir za pogled kroz prozor i mogu potpuno promijeniti izgled fasade.

Ovakva stolarija posebno dobro odgovara modernim i jednostavnim kućama, savremenim „štalama“, odnosno kućama u stilu modern barn, kao i objektima inspirisanim loft i industrijskim stilom.

U kombinaciji sa bijelom fasadom, svijetlim bež ili sivim tonovima stvaraju upečatljiv kontrast. Odlično se slažu i sa betonom, ciglom i prirodnim drvetom.

U galeriji ispod pogledajte moderne prozore!

Vidi opis Zaboravite na bijele PVC prozore, ovo je sada novi hit: Kažu da je praktično i bolje izgleda uz fasadu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Danas se sve više bira i izgled drveta

Klasične sjajne folije koje su nekada pokušavale da imitiraju drvo dobijaju moderniju konkurenciju. Sve popularnije su mat strukture koje vjerodostojnije podsjećaju na prirodno drvo, kako izgledom, tako i teksturom.

Posebno su tražene svijetle nijanse hrasta, od mednih do blago izbijeljenih tonova. One mogu da unesu toplinu u savremenu arhitekturu i ublaže njen ponekad hladan izgled.

Ovakvi okviri dobro se uklapaju u skandinavski stil, japandi i projekte koji naglašavaju povezanost doma sa prirodom.

Svijetlo drvo lijepo izgleda uz bijelu fasadu, kamen, sive detalje, ali i zelenilo u dvorištu. Zbog toga može biti dobar izbor za one koji žele moderan dom, ali ne žele da koriste izrazito tamne prozore.

Boje zemlje postaju sve popularnije

Među novijim trendovima u stolariji posebno se izdvajaju tople, prirodne nijanse. One su namijenjene svima kojima je antracit previše hladan, a klasična braon previše tradicionalna.

Sve češće se biraju:

kašmir i pješčano bež nijanse,

taupe, odnosno spoj sive i toplih braon tonova,

topla, prigušena bijela, odnosno off-white.

Ovakve boje savršeno se uklapaju u trend toplog minimalizma. Kući daju nježniji i prijatniji izgled, a istovremeno djeluju moderno i nenametljivo.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju samozatamnjujući prozori!

Vidi opis Zaboravite na bijele PVC prozore, ovo je sada novi hit: Kažu da je praktično i bolje izgleda uz fasadu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/ Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Youtube/Printscreen/ Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Youtube/Printscreen/, SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube/Printscreen/, SHANGHAI VALUES GLASS CO., LTD Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Youtube/Printscreen/ Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Youtube/Printscreen/, Smart Glass Technologies Br. slika: 6 6 / 6 AD

Koju boju prozora izabrati prema stilu kuće?

Antracit i crna

Najbolje odgovaraju modernim kućama, minimalističkoj arhitekturi, loft stilu i savremenim kućama u stilu modern barn.

Najljepše izgledaju uz svijetlu fasadu, beton, kamen i druge prirodne materijale.

Svijetli hrast i imitacija drveta

Odličan su izbor za skandinavski i japandi stil, ali i za kuće koje se oslanjaju na prirodne materijale i zelenilo.

Mogu se kombinovati sa bijelom fasadom, ciglom, sivim detaljima i drvenom oblogom.

Kašmir, bež i taupe

Najbolje se uklapaju u topli minimalizam i savremenu klasiku. Posebno lijepo izgledaju uz fasade u toplim tonovima kamena, drvo i svjetlije vrste prirodnog kamena.

Šta ako ne želite tamne prozore u enterijeru?

Jedan od problema kod tamne stolarije jeste to što može djelovati previše dominantno u malim prostorijama. Crni ili antracit okviri mogu biti odličan izbor za fasadu, ali u manjem dnevnom boravku ili spavaćoj sobi mogu vizuelno da opterete prostor.

Zato postoji i praktično rješenje – dvobojna stolarija. Kod nje se spolja bira boja koja odgovara fasadi, krovu ili garažnim vratima, dok unutrašnja strana može biti svijetla. Tako spolja možete imati crnu ili antracit stolariju, a iznutra bijelu, bež ili imitaciju svijetlog drveta.

Na taj način kuća dobija moderan izgled spolja, dok enterijer ostaje svijetao i lakši za uklapanje sa namještajem.

Bijela stolarija ipak ne izlazi potpuno iz mode

Iako savremena arhitektura sve više eksperimentiše sa bojama i teksturama, bijela stolarija će vjerovatno još dugo ostati siguran i univerzalan izbor.

Ipak, trendovi pokazuju da prozor danas može biti mnogo više od praktičnog dijela kuće. Dobro odabrana boja i tekstura okvira mogu da naglase arhitekturu, povežu fasadu sa enterijerom i potpuno promijene utisak o cijelom objektu.