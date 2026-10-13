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Da li mašinu za sudove ostaviti otvorenu ili zatvorenu? Odgovor nije tako očigledan

Da li mašinu za sudove ostaviti otvorenu ili zatvorenu? Odgovor nije tako očigledan

Autor Tamara Veličković
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Najbolje rješenje je da vrata mašine za pranje sudova ostavite odškrinuta, ali samo određeno vrijeme.

Da li mašinu za sudove ostaviti otvorenu ili zatvorenu Izvor: Vladyslav Lehir/Shutterstock

Svako ima svoje navike, ali kada je riječ o mašini za pranje sudova, postoji način postupanja koji ima dobro obrazloženje.

Kada i na koliko dugo treba da otvorite mašinu za sudove?

Poslije završetka ciklusa pranja, stručnjaci savjetuju da vrata mašine odškrinete nekoliko centimetara i ostavite ih tako od 15 do 30 minuta, a po potrebi i do dva sata. To omogućava vrućoj vodenoj pari da izađe, pa se sudovi brže suše i na njima ostaje manje tragova. Međutim, to nije jedina prednost.

Izvor: SergeyKlopotov/Shutterstock

Otvaranje vrata pomaže i da se unutrašnjost uređaja osuši. Vlaga se ne zadržava, čime se ograničava razvoj buđi, bakterija i neprijatnih mirisa. Osim toga, metalni dijelovi mašine manje su izloženi koroziji, jer se para na njima ne zadržava dugo.

Ipak, vrata ne treba stalno da ostavljate širom otvorena. Osim što postoji opasnost da se neko saplete ili udari, u unutrašnjosti mogu da se nakupljaju prašina i dlake kućnih ljubimaca.

Savremene mašine često imaju funkciju automatskog otvaranja vrata po završetku pranja. Ako vaš uređaj ima ovu opciju, nema potrebe da ih dodatno otvarate.

Šta kada su u mašini prljavi sudovi?

Ako ste ubacili prljave sudove, ali još nećete pokrenuti pranje, vrata treba da ostanu zatvorena. Tako se neprijatni mirisi neće širiti prostorijom, a na sudovima se neće skupljati dodatna prašina.

(MONDO)

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