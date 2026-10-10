Da li je sjaj za sudomašinu zaista neophodan: Evo šta se dešava ako prestanete da ga koristite

Sjaj za mašinu za sudove spada među tri osnovna proizvoda koje ovaj uređaj zahtjeva, ali koliko je stvarno neophodan?

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada kupujemo sredstva za održavanje domaćinstva, često posežemo za proizvodima za koje nismo sigurni da li su nam zaista potrebni. Jedan od njih je sjaj za mašinu za pranje sudova, dodatak koji mnogi redovno dopunjuju, ne razmišljajući o tome kakvu ulogu zapravo ima.

Iako se često koristi zajedno sa deterdžentom ili tabletama za pranje sudova, sjaj nije neophodan da bi mašina oprala tanjire, čaše i pribor za jelo. Ipak, ako odlučite da ga izostavite, moguće je da ćete primjetiti razliku kada otvorite mašinu nakon završenog ciklusa.

Šta se dešava kada ne koristite sjaj za sudove?

Osnovna uloga sjaja nije da uklanja ostatke hrane, već da pomogne vodi da lakše sklizne sa površine posuđa tokom završnog ispiranja. Na taj način ubrzava sušenje i smanjuje mogućnost nastanka tragova od vode.

Ako ga ne koristite, sudovi će i dalje moći da budu čisti, ali bi mogli da ostanu vlažniji nego inače. Na čašama i tanjirima mogu se pojaviti i sitne bijele fleke, naročito ako je voda u vašem domaćinstvu tvrda i sadrži više minerala.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Razlika se često primjećuje i na plastičnim posudama, čašama i kutijama za čuvanje hrane. Plastika teže zadržava toplotu nego staklo i keramika, zbog čega se na njoj voda sporije suši.

Kada možete da preskočite sjaj?

Ako iz mašine redovno vadite čisto i dovoljno suvo posuđe, bez vidljivih tragova i zamućenja, nema razloga da insistirate na zasebnom sjaju po svaku cijenu. Ipak, obratite pažnju na nekoliko stvari:

Kakva je voda u vašem domaćinstvu: tvrda voda ostavlja više mineralnih naslaga, pa sjaj može biti posebno koristan ako se na čašama često pojavljuju bijele fleke.

Koje tablete koristite: pojedine tablete sadrže sastojke koji pomažu sušenju i smanjuju tragove od vode, pa dodatni proizvod možda neće napraviti veliku razliku.

Kakav je rezultat pranja: ako posuđe ostaje mokro, a čaše zamućene, sjaj bi mogao da poboljša konačan rezultat.

Kako da sudovi budu suvlji i bez dodatnog proizvoda?

Ako želite da smanjite broj sredstava koja kupujete, a da pritom zadržite dobre rezultate pranja, nekoliko jednostavnih navika može da pomogne. Najprije, nemojte pretrpavati mašinu. Između tanjira, čaša i posuda treba da ostane dovoljno prostora kako bi voda mogla nesmetano da dopre do njihovih površina, a vazduh da cirkuliše tokom sušenja.

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Obratite pažnju i na način slaganja sudova. Šolje i činije postavite tako da voda ne ostaje zarobljena na njihovom dnu. Ako vaš uređaj ima opciju dodatnog ili intenzivnijeg sušenja, možete da je isprobate i uporedite rezultate. Kada se ciklus završi, provjerite uputstvo proizvođača da li je predviđeno kratko čekanje prije otvaranja vrata. Kod nekih modela to može pomoći da se preostala vlaga lakše ukloni.

Važno je i da ne miješate uloge deterdženta i sjaja: deterdžent je namijenjen pranju, dok sjaj prvenstveno pomaže da voda lakše sklizne sa posuđa i da se ono bolje osuši.

Da li sirće može da zamijeni sjaj?

Iako se sirće često pominje kao kućna alternativa za uklanjanje tragova od vode, nije preporučljivo sipati ga u rezervoar za sjaj. Njegova kiselost može da ošteti gumene zaptivke i druge dijelove mašine, zbog čega proizvođači upozoravaju na takvu upotrebu.

(Mondo)