Čupavi tepisi odlaze u zaborav, sada svi žele ovaj novitet... Lakše se čisti, lijepo održava, a dom izgleda elegantno...

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Čupavi tepisi godinama su bili omiljeni detalj u dnevnim sobama, prvenstveno zbog mekoće i osjećaja topline koji unose u prostor. Ipak, trendovi u uređenju enterijera sve više se okreću praktičnijim rešenjima koja spajaju moderan izgled, jednostavno održavanje i udobnost. Jedan od detalja koji privlači sve više pažnje jeste tepih ravnog tkanja, odnosno model sa kratkim vlaknima i glatkom površinom.

Za razliku od popularnih čupavih tepiha, čija duga vlakna mogu da zadržavaju prašinu, mrvice i dlake, modeli sa niskim florom jednostavniji su za svakodnevno čišćenje. Zbog toga su posebno praktični u domovima u kojima se često boravi, gdje ima dece ili kućnih ljubimaca.

U galeriji ispod pogledajte kako izgledaju u dnevnoj sobi tepisi ravnog tkanja!

Vidi opis Zaboravite na čupavi tepih, ovo j novina koju svi žele u dnevnoj sobi: Lako se održava i izgleda fantastično Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 6 6 / 6 AD

Tepih koji izgleda elegantno, a ne opterećuje prostor

Tepisi ravnog tkanja i modeli sa kratkim vlaknima lako se uklapaju u različite stilove enterijera. Odlično izgledaju u minimalistički uređenim dnevnim sobama, ali i u prostorima sa drvenim namještajem, toplim tonovima i prirodnim materijalima.

Posebno su popularni modeli u bež, krem, sivoj i zemljanim nijansama, koji prostor čine vizuelno skladnijim. Oni koji žele upečatljiviji detalj mogu da izaberu tepih sa geometrijskim oblicima, diskretnim prugama ili apstraktnim motivima.

Još jedna prednost ovakvih tepiha jeste to što ne zaklanjaju izgled poda u istoj meri kao izrazito debeli i čupavi modeli. To može biti naročito korisno u manjim dnevnim sobama, u kojima je važno da svaki komad namještaja i dekoracije doprinese utisku prostranosti.

Zašto se sve više ljudi okreće praktičnijim tepisima?

Osim izgleda, važnu ulogu igra i održavanje. Kod tepiha sa kratkim vlaknima usisavanje je uglavnom jednostavnije, a mrvice i druge sitne nečistoće manje se zadržavaju duboko u vlaknima. Ipak, koliko će se lako čistiti zavisi i od materijala, gustine tkanja i uputstva proizvođača.

Za dnevnu sobu u kojoj se često jede, igra ili provodi vrijeme sa porodicom, dobar izbor može biti i tepih koji se lako čisti ili model koji može da se pere prema uputstvu. Prije kupovine vredi provjeriti i da li je donja strana protivklizna, naročito ako u domu ima male djece.

Kako da izaberete pravi model za dnevnu sobu?

Ako imate svetao namještaj i neutralne zidove, tepih u boji pijeska, karamela ili maslinastozelenoj nijansi može da unese toplinu bez previše kontrasta. U prostorijama sa tamnim namještajem lijepo mogu da izgledaju svjetliji modeli, dok tepisi sa diskretnim šarama mogu da budu praktični jer se na njima sitne nečistoće manje primećuju nego na potpuno jednobojnim površinama.

Važno je i da odaberete odgovarajuću veličinu. Premali tepih može da učini da dnevna soba izgleda nepovezano, dok model koji je dovoljno veliki da prednje noge sofe i fotelja stoje na njemu može da poveže cijeli prostor u skladnu cjelinu.

To ne znači da su čupavi tepisi potpuno izašli iz mode. Oni i dalje mogu da budu odličan izbor za one koji vole mekanu teksturu i prijatan osjećaj pod nogama. Ipak, ako želite savremeniji izgled, jednostavnije održavanje i tepih koji se lako uklapa u svakodnevni život, modeli ravnog tkanja i sa kratkim vlaknima predstavljaju praktičnu alternativu.