Kako da mali stan bude vizuelno veći? Molerski trik s kojim se širi prostor, a sobe izgledaju prelijepo

Kako da mali stan bude vizuelno veći? Oduševiće vas trik za krečenje i farbanje stolarije!

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Kada živite u stanu skromne kvadrature, svaki centimetar se računa, a rasprava o tome kako ga optički proširiti je stalna tema za dizajnere.

Godinama unazad slušamo isti savjet: "Malu sobu obavezno okrečite u bijelo da se otvori".

I mada je bijela boja najlakši način da riješite pitanje krečenja, ona umije da djeluje sterilno, ravno i pomalo dosadno.

S druge strane, popularni trendovi poput potpunog farbanja cijele sobe u jednu tamnu boju (color drenčing) izgledaju lijepo na slikama, ali u stvarnom životu od malog stana često naprave zagušljivu kutiju.

Druga opcija je "kolor keping", odnosno krečenje zidova i plafona u istu boju, s tim što je nijansa sve svjetlija kako se približavamo tavanici. Sad su dizajneri enterijera pronašli su zlatnu sredinu. Riječ je o pametnoj molerskoj caki koja briše nepotrebne granice, širi prostor, a u dom unosi preko potrebnu toplinu.

Glavni problem u malim stanovima jeste sjeckanje prostora. Kada su zidovi jedne boje, vrata i štokovi bijeli, lajsne na podu jedne boje, a plafon čisto bijel – oko ima previše tih “vizuelnih prepreka”. Prostor se dijeli na sitne dijelove i djeluje skučenije nego što jeste.

Ova tehnika rješava taj problem u samo dva koraka:

Ujednačavanje zidova i drvenarije: Izaberite jednu umirujuću nijansu (bilo da je to topla bež, nježna siva ili zagasito zelena) i u tu istu boju okrečite i zidove, i štokove vrata, i sobna vrata, i lajsne. Time nestaju oštre ivice. Prostor dobija tečnu liniju i oko se slobodno kreće, što vizuelno odmah širi sobu.

Izaberite jednu umirujuću nijansu (bilo da je to topla bež, nježna siva ili zagasito zelena) i u tu istu boju okrečite i zidove, i štokove vrata, i sobna vrata, i lajsne. Time nestaju oštre ivice. Prostor dobija tečnu liniju i oko se slobodno kreće, što vizuelno odmah širi sobu. Nježna bijela boja za plafon: Plafon se, naravno, kreči u bijelo – ali ne u onu napadnu, vještački plavkastobelu boju. Tajna je u diskretnoj bijeloj koja u sebi nosi ton zidova. Na primjer, ako su zidovi u toploj bež nijansi, plafon se kreči u nježnu, toplu prljavobijelu ili krem boju.

Kada je prelaz između zida i plafona mek i prirodan, tavanica vizuelno djeluje više, dajući sobi preko potrebnu visinu i vizuelno je povećava.

Ovakvo krečenje će bolje sakriti mane u starijim stanovima sa neravnim uglovima, ova metoda savršeno maskira nepravilnosti jer meki prelazi ne privlače pogled na ćoškove.

Prostor trpi i minimalistički namještaj i skandinavski stil, a stan odmah djeluje skuplje i urednije.

Sljedeći put kada budete planirali osvježenje zidova, preskočite standardno bijelo krečenje cijelog stančića, ali nemojte ni pretjerivati sa tamnim plafonima. Pustite zidove i vrata da se sjedine, a plafon obojite u najnježiju toniranu bijelu – mali stan će odmah djelovati prostranije.

U galeriji pogledajte ideje za krečenje dnevne sobe.

(Lepa&srećna)