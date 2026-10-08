Ako razmišljate o poravci krova ili zamjeni, crijep i metal više nisu jedina riješenja... Ovaj materijal je moderan i ističe se sve više u eksterijru.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada dođe vrijeme za zamjenu krova, većina ljudi prvo razmišlja o klasičnom crijepu ili različitim vrstama metalnog pokrivača. Ipak, postoji još jedna opcija koja može biti veoma zanimljiva kada želite da prođete povoljnije, a da krov bude čvrst, dugotrajan i relativno jednostavan za ugradnju.

Riječ je o trapeznom limu, koji se posljednjih godina sve češće koristi za garaže, nadstrešnice, pomoćne objekte, ali i za porodične kuće.

Zašto se sve više bira trapezni lim?

Jedna od najvećih prednosti trapeznog lima jeste njegova mala težina. Za razliku od klasičnog crijepa, koji je znatno teži, lim manje opterećuje krovnu konstrukciju.

Osim toga, veliki limeni paneli omogućavaju brzo pokrivanje krova, pa se i vreme potrebno za montažu može smanjiti. Kod jednostavnih krovova to može značiti i niže troškove rada.

Još jedna prednost je cijena. Na domaćem tržištu osnovni modeli trapeznog lima mogu se pronaći već za oko 10-ak KM po kvadratnom metru, dok kvalitetniji modeli, sa debljim limom ili boljom završnom zaštitom, mogu biti skuplji.

Zbog toga trapezni lim često predstavlja jedno od najpovoljnijih rješenja kada je cilj da se krov obnovi bez velikog ulaganja.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda trapezni lim!

Vidi opis Zaboravite na crijep i metal: Ova opcija je jeftinija i više vam se isplati ako mijenjate krov Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Nije važna samo cijena jednog kvadrata

Ipak, prilikom računanja troškova ne treba gledati samo cijenu lima.

U ukupnu cijenu krova ulaze i krovna folija, letve i kontraletve, šrafovi, opšivke, slemenjaci, oluci i drugi limarski elementi, kao i ruke majstora.

Ako se skida stari krov, potrebno je uračunati i demontažu i odvoz starog materijala.

Zato dvije ponude koje na prvi pogled deluju slično mogu na kraju da se dosta razlikuju.

Trapezni lim može biti posebno isplativ kod jednostavnog krova

Najviše smisla ima kada se radi o jednostavnom dvovodnom krovu, garaži, pomoćnom objektu ili nadstrešnici.

Velike table omogućavaju brzo pokrivanje, a materijal je jednostavan za transport i ugradnju. Kod složenih krovova sa mnogo uglova, prodora, krovnih prozora i drugih detalja računica može biti drugačija.

Zato je prije odluke najbolje uzeti nekoliko ponuda i tražiti da majstori posebno navedu cenu materijala, rada i svih dodatnih elemenata.

Šta je sa bukom kada pada kiša?

Ovo je jedna od najčešćih zamjerki na limene krovove.

Kiša i grad mogu biti mnogo bučniji kada udaraju direktno o lim nego kada padaju na klasičan crep. Međutim, pravilno izveden krov sa odgovarajućom izolacijom može značajno smanjiti ovaj problem.

Ako se prostor ispod krova koristi za stanovanje, izolacija zato nije detalj na kome bi trebalo štedjeti.

Kondenzacija je još jedna važna stvar

Kod limenih krovova posebnu pažnju treba posvetiti kondenzaciji. Ako se krov ne izvede pravilno, vlaga može da se pojavi sa donje strane lima i vremenom napravi problem.

Zbog toga su važni odgovarajuća krovna folija, ventilacioni sloj i pravilno postavljeni svi elementi krova.

Drugim riječima, kvalitetna ugradnja je podjednako važna kao i izbor samog materijala.

A koliko košta u poređenju sa crijepom?

Klasičan crijep može imati višu cijenu samog materijala, posebno kada se bira kvalitetniji glineni model. Međutim, kod crijepa se u obzir mora uzeti i njegova težina, konstrukcija krova i veći broj pojedinačnih elemenata koji se postavljaju.

Trapezni lim je zbog toga često zanimljiv onima koji žele da smanje početnu investiciju i ubrzaju radove.

Ipak, ne postoji jedno rješenje koje je najbolje za svaki krov. Ako je postojeća konstrukcija napravljena za crep i u dobrom je stanju, računica može biti drugačija nego kada se pravi potpuno nov krov.

Prije nego što odlučite, uporedite cijeli sistem

Najveća greška je da se gleda samo cijena pokrivača po kvadratnom metru.

Za realno poređenje potrebno je sabrati materijal, pripremu konstrukcije, foliju, letvanje, rad, limariju, oluke i eventualno uklanjanje starog krova.

Tek tada ćete videti da li je određena opcija zaista jeftinija.

Ako vam je prioritet da krov bude lagan, brzo postavljen i relativno povoljan, trapezni lim svakako vredi uzeti u obzir. Posebno kod jednostavnih objekata može biti jedno od najisplativijih rešenja, ali kvalitet materijala i način ugradnje ne bi trebalo da budu žrtvovani zbog najniže cijene.