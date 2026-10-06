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Mali stan od 25 kvadrata u Njujorku: Zaštićena kirija i sjajne ideje za uređenje

Mali stan od 25 kvadrata u Njujorku: Zaštićena kirija i sjajne ideje za uređenje

Izvor Lepa i srećna
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Ketrin je nakon raskida veze pronašla mali stan od 25 kvadrata u Njujorku sa zaštićenom kirijom i uredila ga tako da izgleda toplo i luksuzno.

Mali stan od 25 kvadrata u Njujorku: Zaštićena kirija i sjajne ideje za uređenje Izvor: Youtube / Apartment Therapy

„Ponekad veličina prostora nije važna, sve dok ste na savršenoj lokaciji mjestu koja vam odgovara“, kaže Ketrin koja se preselila u mali stan iz daleko većeg prostora. Okončala je vezu koja je trajala 14 godina, ali je u potrazi za novim stanom u Njujorku imala dosta sreće.

Uspjela je da nađe stan za zaštićenom kirijom, što znači da stanodavac ne može da diže stanarinu i troškove po svom nahođenju, već ima ograničenja.

Na početku novog životnog poglavlja, Ketrin se prilagodila maloj kvadraturi i ispunjavala sebi želje u pogledu uređenja garsonjere.

Budući da je dugi niz godina radila u modnoj industriji, željela je da ulaz u stan odiše atmosferom ekskluzivnog butika. Ujmesto da sakriva garderobu, ona je iskoristila jednu nezgodnu nišu u predsoblju i u njoj napravila otvoreni garderober, u kojem drži lagane jakne i obuću. Iznad vrata je postavila šipku na koju je okačila salonke, dok su torbe i aksesoari pažljivo izloženi kao umjetnička djela.

mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
Izvor: Youtube / Apartment Therapy

Ono što ovaj enterijer čini posebnim jeste i vješto kombinovanje namještaja koji je prenesen iz prethodne kuće. Vintidž komadi su dobili novu ulogu: nekadašnji kancelarijski ormarić sada služi kao TV komoda, a u njoj ima mjesta i za aksesoare i ljetnju garderobu.

Suprotno uvreženom mišljenju da u malim stanovima treba izbjegavati tamne tonove, Ket je zidove obojila u smjelije nijanse - u dnevnom boravku je akcentni zid u terakoti, dok je odvojena niša za spavanje okrečena nijansom plavog patlidžana. Zahvaljujući prelijepim drvenim prozorima i dosta prepodnevnog svjetla, prostor djeluje toplo, slojevito i vizuelno bogato, a ne skučeno. Pogledajte ga u galeriji slika.

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Tagovi

mali stan uređenje doma enterijer

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