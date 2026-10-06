Ketrin je nakon raskida veze pronašla mali stan od 25 kvadrata u Njujorku sa zaštićenom kirijom i uredila ga tako da izgleda toplo i luksuzno.
„Ponekad veličina prostora nije važna, sve dok ste na savršenoj lokaciji mjestu koja vam odgovara“, kaže Ketrin koja se preselila u mali stan iz daleko većeg prostora. Okončala je vezu koja je trajala 14 godina, ali je u potrazi za novim stanom u Njujorku imala dosta sreće.
Uspjela je da nađe stan za zaštićenom kirijom, što znači da stanodavac ne može da diže stanarinu i troškove po svom nahođenju, već ima ograničenja.
Na početku novog životnog poglavlja, Ketrin se prilagodila maloj kvadraturi i ispunjavala sebi želje u pogledu uređenja garsonjere.
Budući da je dugi niz godina radila u modnoj industriji, željela je da ulaz u stan odiše atmosferom ekskluzivnog butika. Ujmesto da sakriva garderobu, ona je iskoristila jednu nezgodnu nišu u predsoblju i u njoj napravila otvoreni garderober, u kojem drži lagane jakne i obuću. Iznad vrata je postavila šipku na koju je okačila salonke, dok su torbe i aksesoari pažljivo izloženi kao umjetnička djela.
Ono što ovaj enterijer čini posebnim jeste i vješto kombinovanje namještaja koji je prenesen iz prethodne kuće. Vintidž komadi su dobili novu ulogu: nekadašnji kancelarijski ormarić sada služi kao TV komoda, a u njoj ima mjesta i za aksesoare i ljetnju garderobu.
Suprotno uvreženom mišljenju da u malim stanovima treba izbjegavati tamne tonove, Ket je zidove obojila u smjelije nijanse - u dnevnom boravku je akcentni zid u terakoti, dok je odvojena niša za spavanje okrečena nijansom plavog patlidžana. Zahvaljujući prelijepim drvenim prozorima i dosta prepodnevnog svjetla, prostor djeluje toplo, slojevito i vizuelno bogato, a ne skučeno. Pogledajte ga u galeriji slika.
Mali stan od 25 kvadrata u Njujorku: Zaštićena kirija i sjajne ideje za uređenje
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom
mali stan od 25 kvadrata sa zaštićenom kirijom