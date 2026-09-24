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Mali stan od 30 kvadrata renoviran po vrhunskom standardu: Odličan polovan namještaj se savršeno uklopio

Mali stan od 30 kvadrata renoviran po vrhunskom standardu: Odličan polovan namještaj se savršeno uklopio

Izvor Lepa i srećna
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Mali stan od 30 kvadrata preuređen je u visokom stilu zahvaljujući odličnom polovnom namještaju.

Mali stan od 30 kvadrata krije nevjerovatna rješenja za odlaganje Izvor: Youtube / Architectural Digest

Mali stan od 30 kvadrata očarava visokim plafonima, drvenim gredama i prelijepim reljefnim ukrasima oko prozora, a najveći problem u njemu bio je nedostatak ormara. Ključ uspjeha u renoviranju i namještanju bio je u tome da svaka stvar dobije više od jedne funkcije.

Glavna prostorija stana je pravi “kameleon” i funkcioniše kao dnevna soba, trpezarija, muzički studio, gostinska soba, biblioteka, teretana, pa čak i "vešernica". Da bi prostor ostao otvoren i prohodan, a opet vizuelno podijeljen na zone za rad i opuštanje, pažljivo je izabran namještaj prema proporcijama stana, uglavnom polovan.

Tako je modularna sofa kupljena na popustu kao vraćena roba iz prodavnice. Osim što savršeno staje u ugao, njeni dijelovi se mogu presložiti, a jastuci rasklopiti kako bi - dodavanjem tankog dušeka - postala udoban ležaj za goste. Odmah pored nje nalazi se okrugli trpezarijski sto, takođe kupljen preko oglasa, a njegova kamena ploča unosi bezvremensku eleganciju u prostor. Čak i vješto odabrani klub stočić mijenja oblik; može stajati uspravno kao uska polica za jedno piće ili se oboriti i postaviti centralno kada dolaze gosti.

Izvor: Youtube / Architectural Digest

Knjige su skrivene u svakom slobodnom kutku, pa čak i ispod same sofe, jer u malom prostoru svaki centimetar mora biti pametno iskorišćen. Problem nedostatka mašine za veš riješen je prenosivom mašinom koja je sakrivena iza elegantne tkanine u uglu sobe, a koja se po potrebi na točkićima odveze do kupatila i poveže na tuš.

Iako mala, kuhinja je potpuno funkcionalna i opremljena šporetom, rernom i malom mašinom za suđe. Pošto u stanu nema klasičnih ugradnih ormara, postojeći duboki elementi u kuhinji iskorišćeni su za skladištenje stvari koje nemaju veze sa kuvanjem, pa se iznad maslinovog ulja i kafe kriju kofer, daska za peglanje, skejtbord, košarkaška lopta i skejtbord. Čak su i metla i usisivač strateški sakriveni iza frižidera.

Spavaća soba je u osnovi bila obična "bijela kutija" u koju jedva staje francuski ležaj sa vrlo malim prolazom sa obje strane. Da bi prostor dobio karakter, fokus je na upečatljivom, elegantnom uzglavlju kreveta umjesto glomaznog rama. Cijeli jedan zid u spavaćoj sobi zauzimaju ugradni elementi od poda do plafona u kojima su garderoba i obuća. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.

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Tagovi

mali stan uređenje doma dizajn enterijera

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