Žive u Dubaiju, a ne plaćaju stan i račune: Stjuardesa otkrila kolike su plate u Emirejtsu

Stjuardesa je otkrila na TikToku kolike plate mogu da imaju članovi kabinskog osoblja u aviokompaniji "Emirejts".

Izvor: Karol Ciesluk/Shutterstock/TikTok/helenamihailovic

Kolike su plate stjuardesa i kakvi su uslovi rada u jednoj od najpoznatijih svjetskih avio-kompanija, otkrila je stjuardesa Helena Mihailović na TikToku. Kako je objasnila, zaposleni u kompaniji "Emirejts" (Emirates) koji se zbog posla presele u Dubai dobijaju kompanijski smještaj, dok na visinu zarade utiču broj sati letenja, klasa u kojoj rade i različiti dodaci.

"Kada se preselite za Dubai, vi dobijate od aviokompanije smještaj. Taj smještaj funkcioniše tako da živite sa jednom ili dvije osobe", navela je Helena.

Kako je objasnila, zaposleni u kompanijskom smještaju nemaju troškove stanarine i računa.

"Ne plaćate ni račune, osim ako ne uvedete vaš internet ili karticu za telefon. Tako da plata koju dobijate ne ide na troškove stana i računa", rekla je ona.

Ko želi da živi sam mora da ispuni jedan od tri uslova

Prema njenim riječima, zaposleni imaju mogućnost da ne žive u kompanijskom smještaju, ali samo pod određenim uslovima.

"U slučaju da želite da živite sami ili sa nekim, to je moguće pod tri uslova – da kupite svoju nekretninu, da se oženite ili udate ili da uradite vizu nekome iz porodice", objasnila je stjuardesa.

Kako je dodala, ukoliko nijedan od tih uslova nije ispunjen, zaposleni ostaju u kompanijskom smještaju.

Za one koji žive van kompanijskog smještaja postoji i dodatak na platu.

"U slučaju da ne živite u kompanijskom smještaju, pored plate dobijate i 'live out allowance'. On služi da, u slučaju da rentate stan, imate prihode od kompanije od kojih to i plaćate", rekla je Helena.

Prema njenim navodima, taj dodatak za nekoga ko radi u ekonomskoj klasi iznosi oko 1.400 evra.

Plata zavisi od sati letenja i klase

Stjuardesa je objasnila i na koji način se obračunava zarada kabinskog osoblja.

"Što se plata tiče, plaćeni ste po satima letenja i plaćeni ste za meal allowance. To znači da dobijate novac koji vam služi za hranu na presedanjima", navela je.

Kako je rekla, prelaskom iz ekonomske u biznis i prvu klasu plata se povećava.

"Plata u ekonomiji u Emirejtsu izađe 2.800 do 3.000 evra ako radite maksimalan broj sati za taj mjesec", navela je Helena.

Međutim, zaposleni koji ne koriste kompanijski smještaj, prema njenim riječima, mogu da računaju na veći ukupan iznos.

"Ako živite van kompanijskog smještaja po nekom od ona tri uslova, plata će vam izaći oko 4.400 evra za ekonomsku klasu", rekla je ona.