Stjuardesino “Sjedite ili ćete biti vezani” postalo klupski hit: Incident u avionu doveo do neobične muzičke saradnje

Neobična priča iz aviona oduševila je društvene mreže. Nakon što je smirila pijanog putnika, stjuardesa je postala dio hit pjesme poznatog DJ-a i završila na njegovom nastupu u Las Vegasu.

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Stjuardesa Sofi Tarner smirila je problematičnog putnika tokom leta za Las Vegas.

Britanski DJ Bou snimio je incident i njen glas iskoristio kao sempl u novoj pjesmi.

Kasnije ju je pozvao na svoj nastup, gdje je postala zvijezda večeri.

Britanski drum and bass DJ Bou pronašao je inspiraciju za svoju novu pjesmu na mjestu gdje je najmanje očekivao – u avionu.

Tokom leta kompanije British Airways iz Londona za Las Vegas, jedan putnik pod dejstvom alkohola izazvao je pravi haos među putnicima i članovima posade. Prema navodima medija, muškarac je odbijao da posluša uputstva osoblja, ustajao sa sjedišta i pravio probleme neposredno prije polijetanja.

Dok je situacija postajala sve napetija, stjuardesa Sofi Tarner reagovala je potpuno smireno i profesionalno. Njen odlučan način komunikacije brzo je privukao pažnju putnika, među kojima je bio i Bou.

"Ako vam ovo budem morala ponoviti još jednom, bićete vezani za sjedište ako ne ostanete da sjedite", poručila je problematičnom putniku.

DJ je cijelu situaciju snimio telefonom, a nakon leta došao je na neobičnu ideju. Glas stjuardese iskoristio je kao sempl za novu pjesmu pod nazivom "Stay Seated", u kojoj se njena poruka čuje neposredno prije glavnog muzičkog dijela.

Ono što je počelo kao neprijatna situacija ubrzo se pretvorilo u viralni hit na društvenim mrežama. Snimak incidenta pregledan je milionima puta, a mnogi korisnici interneta hvalili su stjuardesu zbog profesionalnosti i smirenosti u nezgodnoj situaciji.

Priča je dobila još zanimljiviji nastavak kada je Sofi prepoznala sebe na snimku i stupila u kontakt sa DJ-em. Njih dvoje su se upoznali nakon dolaska u Las Vegas, a Bou ju je pozvao na svoj nastup iste večeri.

Stjuardesa je prihvatila poziv i pojavila se na događaju, gdje ju je publika dočekala ovacijama. U jednom trenutku izašla je na binu dok je Bou puštao pjesmu inspirisanu upravo njenom reakcijom u avionu.

Snimci sa nastupa ubrzo su preplavili društvene mreže, a brojni komentatori zaključili su da je Sofi od običnog radnog dana u avionu neočekivano postala dio jedne od najzabavnijih viralnih priča godine.