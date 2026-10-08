Mali stan od 40 kvadrata sa neobičnim namještajem: Udobna ugaona garnitura pristaje u svaki prostor

Mali stan od 40 kvadrata kombinuje udobnost i stil, sa neobičnim namještajem koji se savršeno uklapa u svaki prostor.
Mali stan od 40 kvadrata ima toplinu i specifičan karakter koji odiše ležernom elegancijom i spaja različite materijale poput drveta, kože i metala.
Centralni dio stana funkcioniše kao višenamjenski prostor koji objedinjuje dnevnu sobu, trpezariju i radni kutak. Praktičan radni sto je napravljen po mjeri i njegova jednostavna drvena konstrukcija je prilagođena dimenzijama prostora, a ispod njega su spakovane knjige.
Glavna zvijezda dnevnog boravka je udobna garnitura sa tri dijela koja se mogu pomjerati i prilagoditi prostoru. Velika polica sa dosta prostora služi za odlaganje foto-opreme, dok se u uglovima nalaze simpatični detalji poput kolekcije keramičkih životinja.
Zidovi i namještaj kombinuju različite vrste drveta i metalne akcente, a fotelja od svijetle kože ubačena kako bi unijela malo svjetlosti u inače tamniju i zagasitiju paletu boja dnevne sobe. Veliki trpezarijski sto idealan je za druženja i večere.
Iako je kuhinja manjih dimenzija i ne pruža previše prostora za pripremu hrane, odlikuje je izuzetno funkcionalan prostor za odlaganje. Uz praktične police za tiganje i odlaganje povrća, frižider je izmešten u zadnji dio kako ne bi remetio vizuelni sklad dnevne sobe. Poseban šarm prostoriji daje toster u retro stilu i mala niša čija je estetika upotpunjena diskretnom zavjesom.
Spavaća soba je izuzetno svijetla, ušuškana i uređena sa idejom da pruži miran kutak za odmor. Centralno mjesto zauzima udobna fotelja, a tu je i praktičan garderober, kao i police za kačkete. Zbog obilja svjetlosti, prozori su zaštićeni zavjesama, a u planu je i krečenje zidova u toplije tonove.
Iz spavaće sobe se izlazi na prostrani balkon, opremljen ležaljkom za sunčanje, malim stolom i vintidž ventilatorom koji unosi dozu ljetnje nostalgije.
U ulaznom dijelu smješten je praktičan rotirajući stalak za brojne torbe i kapute, kao i plakar koji uspješno skriva svakodnevne sitnice i obuću.
Kupatilo je zadržalo svoj originalni, pomalo starinski šarm sa lažnim pločicama i kadom koja pruža savršeno mjesto za opuštanje uz svijeće i knjigu. Baš kao i u ostatku stana, i ovde važi glavno pravilo – centralno svjetlo se nikada ne uključuje, jer se prednost uvijek daje intimnoj, prigušenoj i ušuškanoj atmosferi.
Mali stan od 40 kvadrata sa neobičnim namještajem: Udobna ugaona garnitura pristaje u svaki prostor
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata
mali stan od 40 kvadrata