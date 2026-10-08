Mali stan od 40 kvadrata sa neobičnim namještajem: Udobna ugaona garnitura pristaje u svaki prostor

Mali stan od 40 kvadrata kombinuje udobnost i stil, sa neobičnim namještajem koji se savršeno uklapa u svaki prostor.

Izvor: Youtube / Davidignaz

Mali stan od 40 kvadrata ima toplinu i specifičan karakter koji odiše ležernom elegancijom i spaja različite materijale poput drveta, kože i metala.

Centralni dio stana funkcioniše kao višenamjenski prostor koji objedinjuje dnevnu sobu, trpezariju i radni kutak. Praktičan radni sto je napravljen po mjeri i njegova jednostavna drvena konstrukcija je prilagođena dimenzijama prostora, a ispod njega su spakovane knjige.

Glavna zvijezda dnevnog boravka je udobna garnitura sa tri dijela koja se mogu pomjerati i prilagoditi prostoru. Velika polica sa dosta prostora služi za odlaganje foto-opreme, dok se u uglovima nalaze simpatični detalji poput kolekcije keramičkih životinja.

Zidovi i namještaj kombinuju različite vrste drveta i metalne akcente, a fotelja od svijetle kože ubačena kako bi unijela malo svjetlosti u inače tamniju i zagasitiju paletu boja dnevne sobe. Veliki trpezarijski sto idealan je za druženja i večere.

mali stan od 40 kvadrata

Izvor: Youtube / Davidignaz

Iako je kuhinja manjih dimenzija i ne pruža previše prostora za pripremu hrane, odlikuje je izuzetno funkcionalan prostor za odlaganje. Uz praktične police za tiganje i odlaganje povrća, frižider je izmešten u zadnji dio kako ne bi remetio vizuelni sklad dnevne sobe. Poseban šarm prostoriji daje toster u retro stilu i mala niša čija je estetika upotpunjena diskretnom zavjesom.

Spavaća soba je izuzetno svijetla, ušuškana i uređena sa idejom da pruži miran kutak za odmor. Centralno mjesto zauzima udobna fotelja, a tu je i praktičan garderober, kao i police za kačkete. Zbog obilja svjetlosti, prozori su zaštićeni zavjesama, a u planu je i krečenje zidova u toplije tonove.

Iz spavaće sobe se izlazi na prostrani balkon, opremljen ležaljkom za sunčanje, malim stolom i vintidž ventilatorom koji unosi dozu ljetnje nostalgije.

U ulaznom dijelu smješten je praktičan rotirajući stalak za brojne torbe i kapute, kao i plakar koji uspješno skriva svakodnevne sitnice i obuću.

Kupatilo je zadržalo svoj originalni, pomalo starinski šarm sa lažnim pločicama i kadom koja pruža savršeno mjesto za opuštanje uz svijeće i knjigu. Baš kao i u ostatku stana, i ovde važi glavno pravilo – centralno svjetlo se nikada ne uključuje, jer se prednost uvijek daje intimnoj, prigušenoj i ušuškanoj atmosferi.