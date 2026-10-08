Obrisali ste prašinu, a ona je ponovo "pala" nakon 10 minuta? Evo odakle šta radite pogrešno

Namještaj u stanu i način na koji čistite određuju količinu i brzinu kojom će prašina da se nagomilava.

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Ako imate utisak da se prašina u domu pojavljuje brže nego što uspijevate da je očistite, problem možda nije samo u tome koliko često spremate kuću. Na količinu prašine utiču brojni faktori od vazduha koji ulazi u prostoriju do materijala od kojih je napravljen namještaj, pa čak i načina na koji čistite.

Prašina je, zapravo, mnogo više od onoga što vidimo golim okom. Ona predstavlja mješavinu veoma sitnih čestica koje nastaju iz različitih izvora, kao što su kože i dlaka ljudi i kućnih ljubimaca, vlakana odjeće i posteljine, čestica zemlje koje unosimo obućom, polena, čađi i drugih čestica iz spoljašnje sredine, ali i materijala koji se postepeno troše u samom domu. Zato je nemoguće potpuno da eliminišete prašinu. Cilj je da smanjite njenu količinu i spriječite da se nepotrebno raznosi po prostorijama.

Zašto se prašina tako brzo vraća?

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Jedan od razloga je jednostavno kretanje ljudi kroz stan. Hodanje, pomjeranje odjeće, namještanje kreveta i svakodnevne aktivnosti podižu sitne čestice koje su se već nalazile na podu i drugim površinama. Kada se ponovo podignu u vazduh, one se vremenom talože na namještaju.

Veliki dio prašine nastaje i u samom domaćinstvu. Odjeća, tepisi, zavese, posteljina i tapacirani namještaj neprestano otpuštaju sitna vlakna. Na primjer, kada sjednemo na kauč ili protresamo ćebe, u vazduh dospijevaju mikroskopska vlakna koja će se kasnije da se natalože na drugim površinama.

Tu je i vazduh koji ulazi spolja. Ako su prozori često otvoreni, naročito u periodima kada ima mnogo polena i drugih čestica u vazduhu, dio njih završava u stanu. Isto važi i za prašinu koja se unosi obućom.

Griješite prilikom samog čišćenja

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Ako nakon brisanja prašine koristite suvu krpu ili klasičnu perušku, dio čestica zapravo samo pomjerate sa jednog mjesta na drugo. Umjesto da ih uklonite, vi ih podižete u vazduh, nakon čega će kasnije ponovo da se talože.

Zato je praktičnije da koristite blago vlažnu mikrofiber krpu koja će čestice da zalijepi za sebe. Važno je i da se krpa redovno ispira ili mijenja, jer prljavom krpom samo raznosite prašinu po površinama.

Sličan problem može da nastane ako prvo obrišete namještaj, a tek onda usisate pod. Tokom usisavanja dio prašine ponovo pada na površine koje ste prethodno očistili. Efikasnije je da prvo obrišete prašinu sa viših površina, a zatim da usisavate pod.

Obratite pažnju i na usisivač. Ako je filter zapušen ili se ne održava pravilno, uređaj može slabije da sakuplja sitne čestice, a kod određenih modela dio veoma sitne prašine može ponovo da završi u vazduhu. Zbog toga je važno da redovno čistite i mijenjate filtere u skladu sa uputstvima proizvođača.

Tepisi, zavjese i posteljina pravi su "magneti" za prašinu

Nije slučajno što se prašina posebno brzo primjećuje u prostorijama sa mnogo tekstila. Tepisi, zavjese, ćebad, jastuci i tapacirani namještaj zadržavaju velike količine sitnih čestica i vlakana.

Svaki put kada hodate po tepihu, sjednete na sofu ili pomjerite posteljinu, dio tih čestica se ponovo diže u vazduh.

Zbog toga samo brisanje polica nije dovoljno. Ako želite da smanjite količinu prašine u domu, potrebno je češće da perete posteljinu i zavjese, usisavate tepihe i održavate tapacirani namještaj.

Da li prašine ima više u starim ili novim zgradama?

Ne postoji jednostavno pravilo da je neki stan zbog same starosti zgrade automatski prašnjaviji. I starogradnja i novogradnja mogu da imaju problem sa velikom količinom prašine, ali iz različitih razloga.

Kod starijih objekata problem predstavljaju dotrajale površine, stara stolarija, pukotine, ventilacioni sistemi, podovi i zidovi koji lakše otpuštaju sitne čestice. Ako se u starijoj zgradi obavljaju radovi, količina prašine može da bude posebno velika.

Sa druge strane, novogradnja takođe može da ima mnogo prašine, naročito ako je objekat tek završen ili su u stanu nedavno izvođeni radovi. Građevinska prašina može da bude od gipsa, betona, maltera, drveta i drugih materijala. Čak i nakon završetka radova je potrebno određeno vrijeme i više detaljnih čišćenja da se sve sitne čestice uklone.

Mnogo toga zavisi i od lokacije stana, ventilacije, kvaliteta prozora i vrata, količine tekstila, navika ukućana i toga koliko se često prostor provjetrava i čisti.

Može li prašina da utiče na zdravlje?

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Za većinu zdravih ljudi uobičajena količina kućne prašine nije razlog za ozbiljnu zabrinutost, ali problem može da nastane kod osoba koje su osjetljive na određene čestice i alergene.

Prašina može da sadrži alergene grinja, polen, dlake i druge materijale koji kod osjetljivih osoba mogu da izazovu kijanje, curenje nosa, zapušen nos, svrab i suzenje očiju ili da pogoršaju simptome alergija i astme. Posebno sitne čestice mogu da ostanu u vazduhu i da završe dublje u disajnim putevima. Zbog toga je važno da ne posmatrate čišćenje prašine samo kao pitanje urednosti, već i kao dio održavanja kvalitetnijeg vazduha u zatvorenom prostoru.

(MONDO)