Prljave fuge više nisu problem: Smjesa od dva sastojka vraća im bijeli sjaj

"Isprobala sam 3 domaća recepta za čišćenje fugi u kupatilu, sat vremena sam ribala sirćetom, ovo je mnogo bolje", savjetuje influenserka Laura.

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Fuga masa je u svojoj suštini napravljena od cementa i pijeska, što je čini izuzetno poroznom, pa se lako prlja.

Odvojite vrijeme da ih dodatno izribate, nakon pranja pločica, a domaća sredstva ponekad se pokažu najbolja.

Predstavljamo vam rezultate testiranja 3 recepta za kućno sredstvo za čišćenje fuga. Ako su vam fuge između pločica potamnile, kućno sredstvo od 2 sastojka će ih izbijeliti.

Ako i vas izluđuju prljave fuge na podu u kupatilu, vrijeme je da isprobate kućni recept za novo sredstvo za čišćenje. Morate da odvojite malo vremena da ih detaljno izribate, ali će vas rezultat oduševiti.

Influenserka Laura Šoker je isprobala tri recepta, objavila rezultate i preporučila najbolju mješavinu. Pročitajte njeno iskustvo.

Metoda 1: Sirće i voda (Ocjena: 3/10)

Pomiješala sam jedan dio bijelog sirćeta sa jednim dijelom tople vode i bacila se na ribanje fuga četkicom za zube. Pošto sirće čisti bukvalno sve, imala sam velika očekivanja. Probala sam kombinaciju ribanja i natapanja mješavine da malo odstoji, ali nije bilo razlike. Iako četkica skine površinsku prljavštinu, o dubinskom čišćenju nema ni govora.

žena riba pločice

Izvor: Shutterstock

Metoda 2: Soda bikarbona i voda (Ocjena: 7/10)

Pomiješala sam jednake dijelove sode bikarbone i vode u posudi da dobijem pastu. Bila sam iznenađena koliko je brzo ovo djelovalo! Probala sam dvije tehnike: prva je bila da ostavim pastu da odstoji na pločicama pa da ribam, a druga da umačem četku direktno u pastu i ribam fuge, što se pokazalo efikasnijim. Fuge su bile primjetno čistije, ali i dalje malo blijede i sivkaste. Ova metoda dobija poene za jednostavnost i efikasnost, ali posao nije gotov sto posto.

Metoda 3: Soda bikarbona i hidrogen-peroksid (Ocjena: 9/10)

Jedan dio hidrogen-peroksida i dva dijela sode bikarbone su prilično burno reagovali, pa se pasta pretvorila u pjenu. Kad sam počela da ribam, rezultati su djelovali slično prethodnoj metodi, ali poslije nekoliko minuta fuge su počele da blijede i posvjetljuju sve više. Ovo je zahtijevalo najviše truda, ali se apsolutno isplatilo. Tokom sat vremena ribanja izgledalo je sve bolje nego što sam mogla da zamislim. Ovo je ubjedljivo moja omiljena metoda.

U galeriji pogledajte pločice bez bijelih fuga.