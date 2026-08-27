Zaboravite sodu bikarbonu i sirće: Ovaj prah čisti sudoperu i otpušava sifon

Kako da bez agresivnih hemikalija i sajle otpušite sudoperu i očistite dom uz pomoć jeftinog praha za čišćenje i pranje.

Izvor: Printscreen/ YouTube DIY Heaven

Soda bikarbona i sirće su odlični za osvježavanje, ali nemaju dovoljno snage da otope ozbiljne masne čepove u odvodu.

Soda za pranje je znatno jača alkalna supstanca koja uspješno razgrađuje tvrdokorne masnoće i oslobađa spore odvode.

je znatno jača alkalna supstanca koja uspješno razgrađuje tvrdokorne masnoće i oslobađa spore odvode. Osim za otpušavanje sudopere, ovaj prah se koristi za izbjeljivanje bijele odjeće, dubinsko čišćenje i uklanjanje neprijatnih mirisa u kući.

Kada voda u sudoperi počne da otiče sve sporije, obično krećemo od onoga što nam je prvo pri ruci. Najčešći kućni eksperiment jeste čuvena kombinacija sode bikarbone i sirćeta. Iako ova reakcija lijepo pjenuša i stvara utisak da dubinski čisti cevi, istina je da ona zapravo služi uglavnom za osvježavanje odvoda i uklanjanje blažih mirisa. Kada su u pitanju tvrdokorne masne naslage koje su se stvrdnule u cevima, ova mješavina često nema dovoljno snage da riješi problem.

Pravo rješenje: Soda za pranje (natrijum-karbonat)

Za razliku od obične sode bikarbone, soda za pranje (natrijum-karbonat) jeste znatno jača, alkalna supstanca stvorena upravo za razgradnju teških masnoća i prljavštine.

Sipajte 3 do 4 supene kašike sode za pranje direktno u slivnik. Ostavite da deluje oko 15 minuta, a zatim polako sipajte oko litar vrele vode. Sačekajte nekoliko minuta, pa pustite toplu vodu iz slavine da dodatno ispere cevi.

čovjek sipa čaj u sudoperu

Izvor: Shutterstock

Napomena: Ovaj postupak daje najbolje rezultate kada voda još uvijek otiče, mada usporeno. Ako je odvod potpuno blokiran i voda se vraća, kućni trikovi uglavnom neće pomoći i tada je vrijeme za mehaničko čišćenje ili majstora. Takođe, izbjegavajte da sodu koristite na aluminijumu.

Čemu sve još služi soda za pranje u domaćinstvu?

Ovaj moćni prah nije rezervisan samo za sudoperu – izuzetno je koristan svestrani pomoćnik u kući:

Pranje i izbjeljivanje veša: Kada se doda uz standardni deterdžent, pomaže da bijela odjeća zadrži blistavost, a odlično uklanja i tvrdokorne mrlje. Ipak, preskočite je kod osjetljivih tkanina poput vune i svile.

Dubinsko čišćenje: Efikasno skida nataloženu prljavštinu sa različitih perivih površina i odlična je za uklanjanje neprijatnih mirisa (na primjer, u kantama za otpatke).

Pomoć u dvorištu: Tokom toplijih mjeseci, malo posute sode u kanti za kompost ili spoljnim dijelovima može spriječiti zadržavanje insekata i larvi.

U galeriji pogledajte ideje za modernu kuhinju.