logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaboravite sodu bikarbonu i sirće: Ovaj prah čisti sudoperu i otpušava sifon

Zaboravite sodu bikarbonu i sirće: Ovaj prah čisti sudoperu i otpušava sifon

Izvor Lepa i srećna
0

Kako da bez agresivnih hemikalija i sajle otpušite sudoperu i očistite dom uz pomoć jeftinog praha za čišćenje i pranje.

Soda za pranje otpušava odvod: Rješenje za tvrdokorne masnoće Izvor: Printscreen/ YouTube DIY Heaven
  • Soda bikarbona i sirće su odlični za osvježavanje, ali nemaju dovoljno snage da otope ozbiljne masne čepove u odvodu.
  • Soda za pranje je znatno jača alkalna supstanca koja uspješno razgrađuje tvrdokorne masnoće i oslobađa spore odvode.
  • Osim za otpušavanje sudopere, ovaj prah se koristi za izbjeljivanje bijele odjeće, dubinsko čišćenje i uklanjanje neprijatnih mirisa u kući.

Kada voda u sudoperi počne da otiče sve sporije, obično krećemo od onoga što nam je prvo pri ruci. Najčešći kućni eksperiment jeste čuvena kombinacija sode bikarbone i sirćeta. Iako ova reakcija lijepo pjenuša i stvara utisak da dubinski čisti cevi, istina je da ona zapravo služi uglavnom za osvježavanje odvoda i uklanjanje blažih mirisa. Kada su u pitanju tvrdokorne masne naslage koje su se stvrdnule u cevima, ova mješavina često nema dovoljno snage da riješi problem.

Pravo rješenje: Soda za pranje (natrijum-karbonat)

Za razliku od obične sode bikarbone, soda za pranje (natrijum-karbonat) jeste znatno jača, alkalna supstanca stvorena upravo za razgradnju teških masnoća i prljavštine.

Sipajte 3 do 4 supene kašike sode za pranje direktno u slivnik. Ostavite da deluje oko 15 minuta, a zatim polako sipajte oko litar vrele vode. Sačekajte nekoliko minuta, pa pustite toplu vodu iz slavine da dodatno ispere cevi.

čovjek sipa čaj u sudoperu
Izvor: Shutterstock

Napomena: Ovaj postupak daje najbolje rezultate kada voda još uvijek otiče, mada usporeno. Ako je odvod potpuno blokiran i voda se vraća, kućni trikovi uglavnom neće pomoći i tada je vrijeme za mehaničko čišćenje ili majstora. Takođe, izbjegavajte da sodu koristite na aluminijumu.

Čemu sve još služi soda za pranje u domaćinstvu?

Ovaj moćni prah nije rezervisan samo za sudoperu – izuzetno je koristan svestrani pomoćnik u kući:

Pranje i izbjeljivanje veša: Kada se doda uz standardni deterdžent, pomaže da bijela odjeća zadrži blistavost, a odlično uklanja i tvrdokorne mrlje. Ipak, preskočite je kod osjetljivih tkanina poput vune i svile.

Dubinsko čišćenje: Efikasno skida nataloženu prljavštinu sa različitih perivih površina i odlična je za uklanjanje neprijatnih mirisa (na primjer, u kantama za otpatke).

Pomoć u dvorištu: Tokom toplijih mjeseci, malo posute sode u kanti za kompost ili spoljnim dijelovima može spriječiti zadržavanje insekata i larvi.

U galeriji pogledajte ideje za modernu kuhinju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dom čišćenje kuhinja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA