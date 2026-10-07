Ovdje zaista žive Frodo, Gandalf i Aragorn: Ovaj neobičan grad krije nevjerovatno naselje iz "Gospodara prstenova“

Zamislite da vam je adresa u ulici Froda, Gandalfa ili Aragorna. To nije scena iz filma, već stvarnost u holandskom gradu Geldropu, nedaleko od Ajndhovena, gdje čitavo naselje nosi imena likova, mjesta i pojmova iz Tolkinovog svijeta Međuzemlja.

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U Holandiji, u Geldropu, nedaleko od Ajndhovena, postoji naselje koje bi lako moglo da posluži kao kulisa za neki novi film iz svijeta "Gospodara prstenova". Ulice nose imena Froda, Gandalfa, Aragorna, Galadrijele i brojnih drugih likova iz djela Dž. R. R. Tolkina.

U dijelu grada poznatom kao Genoenhajs ulice su dobile nazive po likovima, mjestima i pojmovima iz Tolkinovog svijeta Međuzemlja.

Posebno je zanimljivo to što ovo naselje nije nastalo zahvaljujući popularnosti filmske trilogije Pitera Džeksona. Prve kuće u ulicama koje danas nose Tolkinova imena izgrađene su još 1990. godine, više od decenije prije nego što je prvi film "Gospodar prstenova" stigao u bioskope.

Centralna ulica nosi naziv Laan van Tolkin, odnosno Tolkinova ulica, a oko nje se nalaze brojne ulice posvećene junacima i elementima njegovog književnog svijeta.

Tu su Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, Faramir, Denetor i Palantir. Ljubitelji Tolkina mogu da pronađu i ulice posvećene Galadrijeli, Arveni i Elrondu, kao i brojnim patuljcima iz "Hobita", među kojima su Torin, Balin, Dvalin, Bifur, Bofur, Bombur, Dori, Fili i Kili.

Ulice kao mapa Međuzemlja

Nazivi ulica nisu raspoređeni nasumično. Pojedini dijelovi naselja tematski su povezani sa određenim narodima i mjestima iz Tolkinovog sveta. Tako se u jednom dijelu nalaze nazivi povezani sa Gondorom, dok su drugde ulice posvećene patuljcima, hobitima i drugim likovima.

Na mapi naselja mogu se pronaći i imena mjesta iz Međuzemlja, poput Fangorna i Ereborа.

Hollanda’da adeta Orta Dünya’dan çıkmış bir mahalle bulunuyor. Eindhoven yakınlarındaki Geldrop kentinin Genoenhuis bölgesinde çok sayıda sokağa J.R.R. Tolkien’in eserlerindeki karakterlerin isimleri verilmiş. Mahallede Frodo, Gandalf, Aragorn, Legolas ve Gimli gibi karakterlerin yanı sıra Tolkien’in adını taşıyan “Laan van Tolkien” adlı bir cadde de bulunuyor. Bölgede ayrıca De Hobbit (Hobbit) adlı bir okul da yer alıyor. — Onedio (@onedio)September 28, 2026

Još jedna zanimljivost jeste to što se među nazivima mogu pronaći i varijante imena iz holandskih prevoda Tolkinovih knjiga. Tako je, na primer, Samvajz Gemdži dobio naziv Sam Gvezisjes, dok se pojedina druga imena razlikuju od engleskih originala.

A gdje je Mordor?

Ipak, stanovnici ovog neobičnog dijela Geldropa nisu dobili ulicu koja nosi ime Mordora.

Nema ni ulice posvećene Golumu, dok je od poznatijih negativnih likova među nazivima zastupljen Saruman. Izbor imena uglavnom je usmjeren na junake, mesta i druge pozitivne ili neutralne elemente Tolkinovog svijeta.

U naselju se nalazi čak i predškolska ustanova koja se zove De Hobbit, odnosno "Hobit".

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Kako je Geldrop postao "Tolkinov grad"?

Tačna priča o tome ko je prvi predložio da ulice dobiju imena iz Tolkinovih knjiga nije u potpunosti dokumentovana.

Prema objašnjenju koje je svojevremeno davala gradska uprava Geldropa, jedan od zaposlenih u gradskoj administraciji bio je veliki ljubitelj Tolkinovih djela i predložio je da njegovi likovi posluže kao inspiracija za nazive ulica.

Prema drugoj verziji, komisija zadužena za imenovanje ulica imala je samo 14 dana da pronađe veliki broj novih naziva, pa je Tolkinov svet ponuđen kao zanimljivo i praktično rješenje.

Bilo kako bilo, Geldrop je dobio jedan od najneobičnijih delova grada u Holandiji, naselje u kojem ljubitelji "Gospodara prstenova" mogu da šetaju ulicama nazvanim po junacima i mjestima iz Međuzemlja.

Najzanimljivije je što je sve to nastalo mnogo prije nego što su Tolkinove knjige doživjele novi talas svetske popularnosti zahvaljujući filmskoj trilogiji.

Kada je "Družina prstena" krajem 2001. godine stigla u holandske bioskope, brojne ulice u Geldropu već su više od decenije nosile imena iz Tolkinovog svijeta.

Tako stanovnici ovog mirnog holandskog grada zaista mogu da kažu da žive u ulici Froda, Gandalfa ili Aragorna, i da to nije samo šala za ljubitelje Tolkina, već njihova stvarna adresa.

(M.A./EUpravo zato/rts.rs)