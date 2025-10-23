Objavljena duhovita mapa: Kako Evropa "tepa" glavnim gradovima?

Na Instagramu se pojavila mapa koja je odmah privukla pažnju.
Mapu Evrope sa nadimcima glavnih gradova napravila je vještačka inteligencija. Objavljena je na Instagram profilu Forummapping. Evropskim prijestonicama dala je nove, duhovite i simbolične nadimke, inspirisane njihovom istorijom, kulturom i prepoznatljivim osobinama.
Tako je Sarajevo dobilo titulu "Evropski Jerusalem", što savršeno oslikava njegovu dugu tradiciju suživota različitih religija i kultura u jednom gradu. Zagreb je preimenovan u "Mali Beč", aludirajući na austrougarsku arhitekturu i kulturno nasljeđe koje još uvijek osjeća svaki posjetilac.
Beograd se na ovoj mapi pojavljuje kao "Bijeli Feniks", simbol grada koji se kroz vijekove stalno obnavlja i iznova diže iz pepela. Ljubljana je nazvana "Grad Zmajeva", u čast zmaja koji krasi njen grb i gradsku priču.
Podgorica je jednostavno "Grad ispod brda", istorijsko porijeklo grada, smještenog ispod brda Gorica.
Mapa je izazvala lavinu komentara, a mnogi su pohvalili način na koji digitalna kreativnost može da osvježi pogled na evropske prestonice.
(Mondo.rs)