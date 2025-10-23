Objavljena duhovita mapa: Kako Evropa "tepa" glavnim gradovima?

Na Instagramu se pojavila mapa koja je odmah privukla pažnju.

Izvor: Shutterstock

Mapu Evrope sa nadimcima glavnih gradova napravila je vještačka inteligencija. Objavljena je na Instagram profilu Forummapping. Evropskim prijestonicama dala je nove, duhovite i simbolične nadimke, inspirisane njihovom istorijom, kulturom i prepoznatljivim osobinama.

Tako je Sarajevo dobilo titulu "Evropski Jerusalem", što savršeno oslikava njegovu dugu tradiciju suživota različitih religija i kultura u jednom gradu. Zagreb je preimenovan u "Mali Beč", aludirajući na austrougarsku arhitekturu i kulturno nasljeđe koje još uvijek osjeća svaki posjetilac.

Beograd se na ovoj mapi pojavljuje kao "Bijeli Feniks", simbol grada koji se kroz vijekove stalno obnavlja i iznova diže iz pepela. Ljubljana je nazvana "Grad Zmajeva", u čast zmaja koji krasi njen grb i gradsku priču.

Podgorica je jednostavno "Grad ispod brda", istorijsko porijeklo grada, smještenog ispod brda Gorica.

Mapa je izazvala lavinu komentara, a mnogi su pohvalili način na koji digitalna kreativnost može da osvježi pogled na evropske prestonice.

(Mondo.rs)