Španska prijestonica odabrana za najbolji evropski grad za zdrav život: U prvih deset i jedan hrvatski grad

Izvor: Alex Segre/Shutterstock

Platforma za rezervacije putovanja Omio analizirala je 17 različitih faktora kako bi otkrila koji evropski gradovi nude najbolje uslove za zdrav i uravnotežen život, kako za stanovnike, tako i za posjetioce. Španska prijestonica, Madrid, našla se na vrhu liste, sa ukupnim rezultatom od 78,62 od mogućih 100 poena.

Madrid postiže visoke rezultate u skoro svakoj kategoriji

Postoji mnogo faktora koji utiču na zdravlje u urbanim sredinama, od kvaliteta vazduha i nivoa buke, do dostupnosti zelenih površina, mogućnosti za rekreaciju i količine sunčeve svjetlosti. Omio je sve ovo uzeo u obzir, uključujući broj banja, teretana, nivo zagađenja i pristupačnost pješacima.

Madrid je postigao visoke rezultate u skoro svakoj kategoriji, a posebno se istakao zahvaljujući visokom kvalitetu života, sa 360 banja i prosječno 2.712 sunčanih sati godišnje. Nije ni čudo što je nedavno proglašen jednom od najsunčanijih prijestonica u Evropi.

Hrvatski grad takođe na listi

Lisabon je zauzeo drugo mjesto, sa rezultatom 75,36, što takođe nije iznenađujuće, posebno jer je grad najavio otvaranje novih mirnih zona i besplatan pristup nekim od svojih najzelenijih bašta.

Treće mesto je pripalo Beču, a među gradovima koji su se istakli kao najpogodniji za zdravlje i blagostanje bili su Zagreb, Ljubljana i Budimpešta.

Najbolji evropski gradovi za zdravlje i blagostanje: