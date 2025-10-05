Španska prijestonica odabrana za najbolji evropski grad za zdrav život: U prvih deset i jedan hrvatski grad

Madrid je postigao visoke rezultate u skoro svakoj kategoriji, a posebno se istakao zahvaljujući visokom kvalitetu života, sa 360 banja i prosječno 2.712 sunčanih sati godišnje.
Platforma za rezervacije putovanja Omio analizirala je 17 različitih faktora kako bi otkrila koji evropski gradovi nude najbolje uslove za zdrav i uravnotežen život, kako za stanovnike, tako i za posjetioce. Španska prijestonica, Madrid, našla se na vrhu liste, sa ukupnim rezultatom od 78,62 od mogućih 100 poena.
Madrid postiže visoke rezultate u skoro svakoj kategoriji
Postoji mnogo faktora koji utiču na zdravlje u urbanim sredinama, od kvaliteta vazduha i nivoa buke, do dostupnosti zelenih površina, mogućnosti za rekreaciju i količine sunčeve svjetlosti. Omio je sve ovo uzeo u obzir, uključujući broj banja, teretana, nivo zagađenja i pristupačnost pješacima.
Madrid je postigao visoke rezultate u skoro svakoj kategoriji, a posebno se istakao zahvaljujući visokom kvalitetu života, sa 360 banja i prosječno 2.712 sunčanih sati godišnje. Nije ni čudo što je nedavno proglašen jednom od najsunčanijih prijestonica u Evropi.
Hrvatski grad takođe na listi
Lisabon je zauzeo drugo mjesto, sa rezultatom 75,36, što takođe nije iznenađujuće, posebno jer je grad najavio otvaranje novih mirnih zona i besplatan pristup nekim od svojih najzelenijih bašta.
Treće mesto je pripalo Beču, a među gradovima koji su se istakli kao najpogodniji za zdravlje i blagostanje bili su Zagreb, Ljubljana i Budimpešta.
Najbolji evropski gradovi za zdravlje i blagostanje:
- Madrid
- Lisabon
- Beč
- Prag
- Amsterdam
- Helsinki
- Kopenhagen
- Talin
- Rim
- Zagreb
- Budimpešta
- Ljubljana
- Bern
- Berlin
- Luksemburg
- Riga
- Sofija
- Vilnjus
- Atina
- Stokholm
- Jerevan
- Rejkjavik