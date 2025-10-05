logo
Španska prijestonica odabrana za najbolji evropski grad za zdrav život: U prvih deset i jedan hrvatski grad

Autor Index
0

Madrid je postigao visoke rezultate u skoro svakoj kategoriji, a posebno se istakao zahvaljujući visokom kvalitetu života, sa 360 banja i prosječno 2.712 sunčanih sati godišnje.

Madrid odabran za najbolji evropski grad za zdrav život Izvor: Alex Segre/Shutterstock

Platforma za rezervacije putovanja Omio analizirala je 17 različitih faktora kako bi otkrila koji evropski gradovi nude najbolje uslove za zdrav i uravnotežen život, kako za stanovnike, tako i za posjetioce. Španska prijestonica, Madrid, našla se na vrhu liste, sa ukupnim rezultatom od 78,62 od mogućih 100 poena.

Madrid postiže visoke rezultate u skoro svakoj kategoriji

Postoji mnogo faktora koji utiču na zdravlje u urbanim sredinama, od kvaliteta vazduha i nivoa buke, do dostupnosti zelenih površina, mogućnosti za rekreaciju i količine sunčeve svjetlosti. Omio je sve ovo uzeo u obzir, uključujući broj banja, teretana, nivo zagađenja i pristupačnost pješacima.

Madrid je postigao visoke rezultate u skoro svakoj kategoriji, a posebno se istakao zahvaljujući visokom kvalitetu života, sa 360 banja i prosječno 2.712 sunčanih sati godišnje. Nije ni čudo što je nedavno proglašen jednom od najsunčanijih prijestonica u Evropi.

Hrvatski grad takođe na listi

Lisabon je zauzeo drugo mjesto, sa rezultatom 75,36, što takođe nije iznenađujuće, posebno jer je grad najavio otvaranje novih mirnih zona i besplatan pristup nekim od svojih najzelenijih bašta.

Treće mesto je pripalo Beču, a među gradovima koji su se istakli kao najpogodniji za zdravlje i blagostanje bili su Zagreb, Ljubljana i Budimpešta.

Najbolji evropski gradovi za zdravlje i blagostanje:

  1. Madrid
  2. Lisabon
  3. Beč
  4. Prag
  5. Amsterdam
  6. Helsinki
  7. Kopenhagen
  8. Talin
  9. Rim
  10. Zagreb
  11. Budimpešta
  12. Ljubljana
  13. Bern
  14. Berlin
  15. Luksemburg
  16. Riga
  17. Sofija
  18. Vilnjus
  19. Atina
  20. Stokholm
  21. Jerevan
  22. Rejkjavik

