Objavljen spisak omiljenih gradova u Evropi 2025: Turisti izglasali, prvo mjesto mnogi posjetili čak 10 puta

Pogledajte spisak omiljenih evropskih gradova u 2025. godini.

Izvor: Todamo/Shutterstock

Svake godine američki magazin Travel + Leisure objavljuje listu evropskih gradova koji su omiljeni među njihovim čitaocima. Kao i ranijih godina, prednost imaju Italija, Španija, Grčka, Turska i Francuska, čiji gradovi redovno zauzimaju mjesta u top 15.

Veliki gradovi nisu uvijek prvi izbor. Ljudi više cijene srednje destinacije koje nude jedinstveno i autentično iskustvo. Turisti su posebno istakli Sevilju zbog njene romantike i "vrlo zabavnog i živahnog načina života". Atina je "grad savršene veličine", primetio je jedan čitalac, dok je drugi dodaoda je šetnja njenim četvrtima prelijepa.

15 omiljenih evropskih gradova turista:

Firenca, Italija Sevilja, Španija Granada, Španija Istanbul, Turska Rim, Italija Sijena, Italija Porto, Portugal Madrid, Španija Lisabon, Portugal Lion, Francuska Prag, Češka Salzburg, Austrija Kordoba, Španija Atina, Grčka Aix-en-Provence, Francuska

Šta čitaoci najviše vole kod pet najpopularnijih gradova?

Firenca

Izvor: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

"Zaboravite na gužvu: Naši čitaoci žele da se vrate u jedan od najomiljenijih talijanskih gradova, iznova i iznova", piše Travel + Leisure. Neki turisti tvrde da su grad posetili čak 12 puta i da im i dalje nije dosadio. Razlozi?

"Arhitektura je prelepa, ljudi su prijateljski raspoloženi, a hrana je fantastična", kaže jedan posjetilac, dok drugi spominju "osjećaj malog grada" i šoping.

Sevilja

Izvor: Soloviova Liudmyla/Shutterstock

Grad je prošle godine bio na 11. mjestu, a sada se popeo na drugo. Turisti navode umjetnost, arhitekturu, parkove i trgove kao glavne adute.

Granada

Izvor: Shutterstock/mariajuarez

Poznat po Alhambri, impresivnoj islamskoj palati iz 13. veka, Granada ima mnogo više za ponuditi.

"Slikovite gradske ulice i mješavina kultura vidljiva u kuhinji, umetnosti i okolini. Šta tu možete da ne volite?", ističe jedan posjetilac.

Istanbul

Izvor: Sener Dagasan/Shutterstock

"Jedan od najnevjerovatnijih gradova na svijetu", kažu turisti.

Rim

Izvor: Mondo/Marko Čavić

Vječno popularan. Posetioci hvale znamenitosti, kulturu i gastronomiju.

