Objavljen spisak omiljenih gradova u Evropi 2025: Turisti izglasali, prvo mjesto mnogi posjetili čak 10 puta

Pogledajte spisak omiljenih evropskih gradova u 2025. godini.
Svake godine američki magazin Travel + Leisure objavljuje listu evropskih gradova koji su omiljeni među njihovim čitaocima. Kao i ranijih godina, prednost imaju Italija, Španija, Grčka, Turska i Francuska, čiji gradovi redovno zauzimaju mjesta u top 15.
Veliki gradovi nisu uvijek prvi izbor. Ljudi više cijene srednje destinacije koje nude jedinstveno i autentično iskustvo. Turisti su posebno istakli Sevilju zbog njene romantike i "vrlo zabavnog i živahnog načina života". Atina je "grad savršene veličine", primetio je jedan čitalac, dok je drugi dodaoda je šetnja njenim četvrtima prelijepa.
15 omiljenih evropskih gradova turista:
- Firenca, Italija
- Sevilja, Španija
- Granada, Španija
- Istanbul, Turska
- Rim, Italija
- Sijena, Italija
- Porto, Portugal
- Madrid, Španija
- Lisabon, Portugal
- Lion, Francuska
- Prag, Češka
- Salzburg, Austrija
- Kordoba, Španija
- Atina, Grčka
- Aix-en-Provence, Francuska
Šta čitaoci najviše vole kod pet najpopularnijih gradova?
FirencaIzvor: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock
"Zaboravite na gužvu: Naši čitaoci žele da se vrate u jedan od najomiljenijih talijanskih gradova, iznova i iznova", piše Travel + Leisure. Neki turisti tvrde da su grad posetili čak 12 puta i da im i dalje nije dosadio. Razlozi?
"Arhitektura je prelepa, ljudi su prijateljski raspoloženi, a hrana je fantastična", kaže jedan posjetilac, dok drugi spominju "osjećaj malog grada" i šoping.
SeviljaIzvor: Soloviova Liudmyla/Shutterstock
Grad je prošle godine bio na 11. mjestu, a sada se popeo na drugo. Turisti navode umjetnost, arhitekturu, parkove i trgove kao glavne adute.
GranadaIzvor: Shutterstock/mariajuarez
Poznat po Alhambri, impresivnoj islamskoj palati iz 13. veka, Granada ima mnogo više za ponuditi.
"Slikovite gradske ulice i mješavina kultura vidljiva u kuhinji, umetnosti i okolini. Šta tu možete da ne volite?", ističe jedan posjetilac.
IstanbulIzvor: Sener Dagasan/Shutterstock
"Jedan od najnevjerovatnijih gradova na svijetu", kažu turisti.
RimIzvor: Mondo/Marko Čavić
Vječno popularan. Posetioci hvale znamenitosti, kulturu i gastronomiju.
(MONDO)