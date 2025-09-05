logo
Objavljen spisak omiljenih gradova u Evropi 2025: Turisti izglasali, prvo mjesto mnogi posjetili čak 10 puta

Autor mondo.ba
Pogledajte spisak omiljenih evropskih gradova u 2025. godini.

Spisak omiljenih evropskih gradova Izvor: Todamo/Shutterstock

Svake godine američki magazin Travel + Leisure objavljuje listu evropskih gradova koji su omiljeni među njihovim čitaocima. Kao i ranijih godina, prednost imaju Italija, Španija, Grčka, Turska i Francuska, čiji gradovi redovno zauzimaju mjesta u top 15.

Veliki gradovi nisu uvijek prvi izbor. Ljudi više cijene srednje destinacije koje nude jedinstveno i autentično iskustvo. Turisti su posebno istakli Sevilju zbog njene romantike i "vrlo zabavnog i živahnog načina života". Atina je "grad savršene veličine", primetio je jedan čitalac, dok je drugi dodaoda je šetnja njenim četvrtima prelijepa.

15 omiljenih evropskih gradova turista:

  1. Firenca, Italija
  2. Sevilja, Španija
  3. Granada, Španija
  4. Istanbul, Turska
  5. Rim, Italija
  6. Sijena, Italija
  7. Porto, Portugal
  8. Madrid, Španija
  9. Lisabon, Portugal
  10. Lion, Francuska
  11. Prag, Češka
  12. Salzburg, Austrija
  13. Kordoba, Španija
  14. Atina, Grčka
  15. Aix-en-Provence, Francuska

Šta čitaoci najviše vole kod pet najpopularnijih gradova?

Firenca

Izvor: Juan Garcia Hinojosa/Shutterstock

"Zaboravite na gužvu: Naši čitaoci žele da se vrate u jedan od najomiljenijih talijanskih gradova, iznova i iznova", piše Travel + Leisure. Neki turisti tvrde da su grad posetili čak 12 puta i da im i dalje nije dosadio. Razlozi?

"Arhitektura je prelepa, ljudi su prijateljski raspoloženi, a hrana je fantastična", kaže jedan posjetilac, dok drugi spominju "osjećaj malog grada" i šoping.

Sevilja

Izvor: Soloviova Liudmyla/Shutterstock

Grad je prošle godine bio na 11. mjestu, a sada se popeo na drugo. Turisti navode umjetnost, arhitekturu, parkove i trgove kao glavne adute.

Granada

Izvor: Shutterstock/mariajuarez

Poznat po Alhambri, impresivnoj islamskoj palati iz 13. veka, Granada ima mnogo više za ponuditi.

"Slikovite gradske ulice i mješavina kultura vidljiva u kuhinji, umetnosti i okolini. Šta tu možete da ne volite?", ističe jedan posjetilac.

Istanbul

Izvor: Sener Dagasan/Shutterstock

"Jedan od najnevjerovatnijih gradova na svijetu", kažu turisti.

Rim

Izvor: Mondo/Marko Čavić

Vječno popularan. Posetioci hvale znamenitosti, kulturu i gastronomiju.

(MONDO) 

Tagovi

EU gradovi

