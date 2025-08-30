Koliko ljudi u EU nikad nije koristilo internet? Istraživanje pokazalo u kojoj državi je najviše digitalno nepismenih

Ove brojke pokazuju da digitalna pismenost i dostupnost interneta i dalje predstavljaju izazov u nekim dijelovima Evrope

Internet je postao svakodnevica za većinu stanovništva i gotovo neizostavna stavka bilo da se radi o znatiželjnom surfovanju, korišćenju društvenih mreža, pa do plaćanja računa, kupovine i obavljanja poslova.

Ipak, skoro 5 posto stanovništva Evropske unije nikada nije bilo na mreži.

Prema podacima Evrostata, 13,5 posto ljudi u Hrvatskoj nikada nije koristilo internet do 2024. godine. Slijede Grčka (11,1), Portugal (9,8) i Bugarska (9,3).

Na drugom kraju spektra nalaze se zemlje u kojima je udio ljudi koji nikada nisu bili na mreži blizu nule, kao što su Holandija (0,4 posto), Danska (0,5, što su podaci za 2023. godinu) i Švedska (0,7 posto).

Razlozi su različiti, od starosne strukture stanovništva i obrazovanja, preko geografskih barijera u ruralnim područjima, do ekonomskih prepreka.

Žene prednjače u odnosu na muškarce po znanju digitalnih vještina

Istraživanje Evrostata iz prethodnih godina pokazalo je da je razlika u poznavanju digitalnih vještina izraženija kod žena, pošto samo 25 odsto starijih žena posjeduje osnovne digitalne vještine naspram 71 odsto mlađih žena između 25 i 34 godine života.

Žene prednjače u odnosu na muškarce po znanju osnovnih digitalnih vještina u svim starosnim grupama do 45 godina života, a nakon toga se statistika preokreće u korist muškaraca. Sveukupne digitalne vještine odnose se na pet oblasti, a to su vještine informacione pismenosti, vještine komunikacije i saradnje, vještine kreiranja digitalnog sadržaja, vještine bezbjednosti i vještine rješavanja problema.

