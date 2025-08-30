logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koliko ljudi u EU nikad nije koristilo internet? Istraživanje pokazalo u kojoj državi je najviše digitalno nepismenih 2

Koliko ljudi u EU nikad nije koristilo internet? Istraživanje pokazalo u kojoj državi je najviše digitalno nepismenih

2

Ove brojke pokazuju da digitalna pismenost i dostupnost interneta i dalje predstavljaju izazov u nekim dijelovima Evrope

Koliko ljudi u EU nikad nije koristilo internet Izvor: Marina Bakush / Alamy / Alamy / Profimedia

Internet je postao svakodnevica za većinu stanovništva i gotovo neizostavna stavka bilo da se radi o znatiželjnom surfovanju, korišćenju društvenih mreža, pa do plaćanja računa, kupovine i obavljanja poslova.

Ipak, skoro 5 posto stanovništva Evropske unije nikada nije bilo na mreži.

Prema podacima Evrostata, 13,5 posto ljudi u Hrvatskoj nikada nije koristilo internet do 2024. godine. Slijede Grčka (11,1), Portugal (9,8) i Bugarska (9,3).

Na drugom kraju spektra nalaze se zemlje u kojima je udio ljudi koji nikada nisu bili na mreži blizu nule, kao što su Holandija (0,4 posto), Danska (0,5, što su podaci za 2023. godinu) i Švedska (0,7 posto).

Ove brojke pokazuju da digitalna pismenost i dostupnost interneta i dalje predstavljaju izazov u nekim dijelovima Evrope.

Razlozi su različiti, od starosne strukture stanovništva i obrazovanja, preko geografskih barijera u ruralnim područjima, do ekonomskih prepreka.

Žene prednjače u odnosu na muškarce po znanju digitalnih vještina

Istraživanje Evrostata iz prethodnih godina pokazalo je da je razlika u poznavanju digitalnih vještina izraženija kod žena, pošto samo 25 odsto starijih žena posjeduje osnovne digitalne vještine naspram 71 odsto mlađih žena između 25 i 34 godine života.

Žene prednjače u odnosu na muškarce po znanju osnovnih digitalnih vještina u svim starosnim grupama do 45 godina života, a nakon toga se statistika preokreće u korist muškaraca. Sveukupne digitalne vještine odnose se na pet oblasti, a to su vještine informacione pismenosti, vještine komunikacije i saradnje, vještine kreiranja digitalnog sadržaja, vještine bezbjednosti i vještine rješavanja problema.

(EUpravo zato.rs/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU Evropska unija Internet

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nep

Pa kod nas i svaka baba cim ustane ujitro googla, djeca ni nisu spavala od googlanja a roditelji to u sklopu voznje i drugih obaveza. Sto implicira da su u EU vise zaostali

Kk

Ništa nisu izgubili, samo su na dobitku

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ