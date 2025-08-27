Put ka EU: Nastavak dijaloga 11. septembra u Sarajevu

Savjet ministara usvojio je danas dopunjenu Informaciju Direkcije za evropske integracije o osmom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH, koji će biti održan 11. septembra u Sarajevu.

Izvor: Srna

Tokom tog sastanka planirana je diskusija o najvažnijim temama i izazovima u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u okviru političkih i ekonomskih kriterijuma, te finansijske pomoći u okviru "IPA tri", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Direkcija za evropske integracije dužna je da u saradnji s nadležnim institucijama u BiH i nadležnim službama Evropske komisije sprovede sve radnje za održavanje sastanka.

Savjet ministara konstatovao je da je BiH u proteklom periodu ostvarila napredak u sprovođenju Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja, i to jačanjem institucionalnih kapaciteta, unapređenjem strateških dokumenata i aktivnim uključivanjem lokalnih zajednica, privatnog sektora i zakonodavne vlasti.

Usvojeni Finansijski okvir za ostvarenje ciljeva održivog razvoja, sačinjen uz podršku UN i međunarodnih stručnjaka, omogućava definisanje inovativnih mehanizama finansiranja, uključujući strateške investicione fondove, zelene obveznice i javno-privatno partnerstvo, što predstavlja važan korak prema diverzifikaciji izvora za dostizanje ciljeva održivog razvoja, navodi se u saopštenju.

Indikatori pokazuju različite trendove poput smanjenja relativnog siromaštva i povećanja zaposlenosti, ali i stagnaciju ili pogoršanje u područjima poput sigurnosti snabdijevanja hranom, očekivanog životnog vijeka, imunizacije i rodne ravnopravnosti, istakli su iz Savjeta ministara.

U saopštenju se dodaje da brojni izazovi ostaju u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja vodnim resursima i efikasnosti javne uprave.

Savjet ministara utvrdio je danas i pojedinačne prijedloge o ratifikaciji dva sporazuma i dva ugovora, koji će biti dostavljeni Predsjedništvu BiH u dalju proceduru ratifikacije.

(Srna/MONDO)