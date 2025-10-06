logo
Proglašen najbolji grad u Evropi za zdrav život: Pogledajte ko je sve na listi

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Madrid je sinonim za "zdrav i normalan život", prema analizi koja ocjenjuje čistoću vazduha, buku, broj zelenih površina, dostupnost sportskih sadržaja i broj sunčanih sati.

Evropski gradovi najbolji za zdrav život Izvor: F de Jesus/Shutterstock

Pronaći gradove u kojima je moguće voditi balansiran, zdrav i ispunjen život danas postaje imperativ. Ljudi sve češće biraju destinacije prema kvalitetu vazduha, pristupu zelenim površinama, mogućnostima za rekreaciju i opštem osjećaju blagostanja.

Brojna istraživanja pokazuju da veliki broj mladih sanja o boljem životnom standardu i mogućnosti napredovanja. A da li znate koji su evropski gradovi najbolji za zdrav i uravnotežen život?

Prema analizi platforme Omio, u kojoj je pregledano 17 kriterijuma vezanih za zdravlje i kvalitet života, kao što su čistoća vazduha, buka, broj zelenih površina, dostupnost sportskih sadržaja, broj sunčanih sati i slično, Madrid je zauzeo prvo mjesto sa ukupnom ocjenom 78,62/100.

Madrid je posebno istaknut kao grad koji ima veliki broj spa centara i rekreacionih mogućnosti, kao i značajan broj sunčanih sati godišnje (u prosjeku oko 2.712 sati). Takođe, grad ima visoke ocjene u gotovo svim drugim aspektima koji su važni za zdrav život.

@eleonoirebruno1000/10 ✨#madrid#spain♬ Metro in Madrid remix by alina__volik - Alina Volik | Madrid | Miami

Drugi na listi je Lisabon sa ocjenom 75,36, a treći Beč. Među prvih 20 gradova koji najviše doprinose zdravlju, našli su se i Zagreb, Ljubljana i Budimpešta.

Top 20 gradova

  1. Madrid
  2. Lisabon
  3. Beč
  4. Prag
  5. Amsterdam
  6. Helsinki
  7. Kopenhagen
  8. Talin
  9. Rim
  10. Zagreb
  11. Budimpešta
  12. Ljubljana
  13. Bern
  14. Berlin
  15. Luksemburg
  16. Riga
  17. Sofija
  18. Viljnus
  19. Atina
  20. Štokholm
  21. Jerevan
  22. Reikjavik

