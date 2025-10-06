Proglašen najbolji grad u Evropi za zdrav život: Pogledajte ko je sve na listi

Madrid je sinonim za "zdrav i normalan život", prema analizi koja ocjenjuje čistoću vazduha, buku, broj zelenih površina, dostupnost sportskih sadržaja i broj sunčanih sati.
Pronaći gradove u kojima je moguće voditi balansiran, zdrav i ispunjen život danas postaje imperativ. Ljudi sve češće biraju destinacije prema kvalitetu vazduha, pristupu zelenim površinama, mogućnostima za rekreaciju i opštem osjećaju blagostanja.
Brojna istraživanja pokazuju da veliki broj mladih sanja o boljem životnom standardu i mogućnosti napredovanja. A da li znate koji su evropski gradovi najbolji za zdrav i uravnotežen život?
Prema analizi platforme Omio, u kojoj je pregledano 17 kriterijuma vezanih za zdravlje i kvalitet života, kao što su čistoća vazduha, buka, broj zelenih površina, dostupnost sportskih sadržaja, broj sunčanih sati i slično, Madrid je zauzeo prvo mjesto sa ukupnom ocjenom 78,62/100.
Madrid je posebno istaknut kao grad koji ima veliki broj spa centara i rekreacionih mogućnosti, kao i značajan broj sunčanih sati godišnje (u prosjeku oko 2.712 sati). Takođe, grad ima visoke ocjene u gotovo svim drugim aspektima koji su važni za zdrav život.
Drugi na listi je Lisabon sa ocjenom 75,36, a treći Beč. Među prvih 20 gradova koji najviše doprinose zdravlju, našli su se i Zagreb, Ljubljana i Budimpešta.
Top 20 gradova
- Madrid
- Lisabon
- Beč
- Prag
- Amsterdam
- Helsinki
- Kopenhagen
- Talin
- Rim
- Zagreb
- Budimpešta
- Ljubljana
- Bern
- Berlin
- Luksemburg
- Riga
- Sofija
- Viljnus
- Atina
- Štokholm
- Jerevan
- Reikjavik