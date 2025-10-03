Patuljci Vroclava: Nekad simbol otpora, danas jedna od najneobičnijih turističkih atrakcija (FOTO)

Četvrti grad po veličini u Poljskoj pored svog šarmantnog srednjovjekovnog jezgra, skriva još jednu tajnu i to na gotovo svakom čošku.
Daleko na jugozapadu Poljske, duž obala reke Odre i njenih pritoka - Olave, Bistrice, Sleze i Vidave - vijekovima leži Vroclav. Grad sa više od 120 mostova, 12 riječnih ostrva i desetinama rukavaca, zbog čega ga mnogi nazivaju “Venecijom Poljske”.
Poljski antikomunistički pokret je nastao 1980-ih u Vroclavu, u vrijeme kada je zemljom vladala cenzura i represija.
Osnovao ga je student umjetnosti Valdemar Fidrih, sa ciljem da se umjesto direktnih političkih parola koriste satira, humor i umjetnost.
Patuljak je odabran kao simbol, a na mjestima gdje bi vlast prekrečila antikomunističke grafite, docrtavan je patuljak. Na taj način je nastala prava mala vojska patuljaka sa osmijehom koja se podsmijevala režimu.
Pored ovog vida borbe protiv tadašnje vlasti, organizovani su i javni performansi, tokom kojih su ljudi izlazili na ulice sa narandžastim kapama, maskama ili transparentima. Tako je Narandžasta alternativa postala simbol nenasilnog otpora na umjetnički način.
Upravo iz tog pokreta proistekla je i ideja patuljaka u Vroclavu: danas su bronzane skulpture razasute po celom gradu kao omaž toj tradiciji.
Šetnja kroz Vroclav ne podrazumijeva samo kretanje kamenim ulicama, već i prelazak s jedne obale na drugu. Na svakoj od njih čeka vas nova priča, o trgovcima i vladarima, raznim kulturnim uticajima, bogatom nasljeđu, kao i o katedrali i univerzitetu koji je iznedrio stotine uglednih naučnika.
Njegove popločane ulice vode ka secesijskim lampama koje se, i danas, pale ručno. Ipak, ono što posjetioce često najviše iznenadi nisu ni gotičke fasade, ni vidici sa tornjeva - već patuljci.
Na trotoarima, ispod prozora, u uglovima trgova i parkova, stoje bronzane figure visoke jedva 30 centimetara kao neizostavan dio Vroclava. Neki nose rudarske kacige, drugi gaje cvijeće, treći se smeškaju turistima sa kamerama. Danas ih ima više od 600, a svaki ima svoje ime i priču.
Ove figure nisu puka umjetnička instalacija, već simbol duboko ukorijenjen u lokalnu istoriju. Njihovo poreklo vodi nas u osamdesete godine prošlog vijeka, kada je antikomunistički pokret „Narandžasta alternativa“ crtao grafite patuljaka kao oblik mirnog bunta protiv tadašnjeg režima.
Humor je postao oružje, a legenda o patuljcima nastavila da živi i danas, u formi prepoznatljive turističke atrakcije.
Potraga za patuljcima nije samo zabava za posjetioce, već i način da se grad doživi iz drugačijeg ugla - kroz detalje, humor i svakodnevne priče. Uz pomoć specijalno izrađenih mapa i mobilnih aplikacija, možete ih tražiti širom grada. Svaki od njih stoji tik uz neku znamenitost: jedan drži knjigu ispred univerziteta, drugi nosi hljeb ispred pekare, treći nazdravlja pivom pored lokalne pivnice.
Upravo u tom spoju igre i značenja, istorije i svakodnevice, leži jedinstveni šarm Vroclava - grada koji se ne otkriva odjednom, već korak po korak, iza svakog ugla i ispod svake secesijske lampe.
Patuljci Vroclava: Nekad simbol otpora, danas jedna od najneobičnijih turističkih atrakcija (FOTO)
Vroclav, Poljska
Vroclav, Poljska
Vroclav, Poljska
Vroclav, Poljska
Vroclav, Poljska
Vroclav, Poljska