Patuljci Vroclava: Nekad simbol otpora, danas jedna od najneobičnijih turističkih atrakcija (FOTO)

Poljski antikomunistički pokret je nastao 1980-ih u Vroclavu, u vrijeme kada je zemljom vladala cenzura i represija.

Osnovao ga je student umjetnosti Valdemar Fidrih, sa ciljem da se umjesto direktnih političkih parola koriste satira, humor i umjetnost.

Patuljak je odabran kao simbol, a na mjestima gdje bi vlast prekrečila antikomunističke grafite, docrtavan je patuljak. Na taj način je nastala prava mala vojska patuljaka sa osmijehom koja se podsmijevala režimu.

Pored ovog vida borbe protiv tadašnje vlasti, organizovani su i javni performansi, tokom kojih su ljudi izlazili na ulice sa narandžastim kapama, maskama ili transparentima. Tako je Narandžasta alternativa postala simbol nenasilnog otpora na umjetnički način.

Upravo iz tog pokreta proistekla je i ideja patuljaka u Vroclavu: danas su bronzane skulpture razasute po celom gradu kao omaž toj tradiciji.