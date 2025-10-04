Holandija najavljuje ogromno poskupljenje za turiste: Od Nove godine noćenje bi moglo da bude duplo skuplje

Poskupljenje neće uticati samo na one koji traže smještaj. Zabavni parkovi, muzeji i pružaoci sportskih usluga takođe računaju na velike gubitke.

Izvor: Christian Badescu/Shutterstock

Milioni turista vole slikovite gradove, pejzaže i prirodu Holandije. Bilo da je u pitanju kratko putovanje ili ljetnji odmor, ova evropska zemlja je idealna destinacija za mnoge. Međutim, čini se da sve posjetioce očekuje neprijatno iznenađenje.

Prema pisanju njemačkog Bilda, odmor u Holandiji mogao bi da poskupi od 1. januara 2026. godine. Vlada premijera Dika Shofa planira da drastično poveća stopu PDV-a na usluge noćenja, sa sadašnjih devet na čak 21 odsto. Ova mjera će uticati na sve oblike smještaja: od hotela i pansiona, preko popularnih turističkih odmarališta i kampova, do hostela. Iako je cilj povećanja poreza da se popune rupe u državnom budžetu, turistički sektor strahuje od katastrofalnih posledica i pada prihoda.

Mnogi su nezadovoljni ovom odlukom, pa je vladi poslato protestno pismo. U njemu se navodi:

"Povećanje poreza dovešće do manjeg broja stranih turista koji dolaze u našu zemlju, posebno Nijemaca", koji su, kako tvrdi, "jednostavno nezamjenljivi" za mnoge regione.

Trgovinska asocijacija Koninklijke Horeca Nederland (Kraljevsko udruženje za ugostiteljstvo Holandije) upozorava na širu sliku: skoro 800.000 radnih mjesta u Holandiji direktno zavisi od turizma. Ako se broj putovanja u zemlju smanji, tržištu rada preti crni scenario.

Međutim, neće samo oni koji traže smještaj osijetiti povećanje cijena.

Zabavni parkovi, muzeji i sportski dobavljači takođe računaju na velike gubitke. Udruženje za vodene sportove i rekreaciju HISWA-RECRON procjenjuje da bi, u slučaju pada broja turista, ukupan gubitak prihoda za različite sektore mogao dostići čak 826 miliona evra.