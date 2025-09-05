Za ručak jedu samo sendviče! Neobičan običaj koji turisti ne razumiju, a lokalci obožavaju već vijekovima

U zemlji poznatoj po siru, vjetrenjačama i biciklima, ručak izgleda sasvim drugačije nego što biste očekivali - bez kuvanih jela, bez tanjira i bez toplog obroka. Umjesto toga, Holanđani biraju jednostavan sendvič, najčešće sa sirom.

Tanjir tiestenine, varivo puno povrća ili komad mesa s krompirom - ništa od toga nećete zateći u holandskim domovima i kantinama u vr9ieme ručka. Kada dođe podne, Holanđani vade iz torbi jednostavan sendvič, najčešće sa sirom, ponekad i s komadićem kobasice.

Zašto je baš to njihov standardni ručak?

Ovaj neobičan običaj, koji često zbunjuje turiste i strance na radu, ima duboke korene u istoriji i Holanđani ga se ne odriču ni danas.

Bez kuvanih jela u školama i firmama - samo hljeb i sir

Ako se u vrijeme ručka nađete u holandskoj školskoj kuhinji ili poslovnoj kantini, neće vas dočekati mirisi svježe kuvanih jela. Umjesto toga, tu su "broodje" ili "boterham" - jednostavni sendviči koji služe kao praktičan i brz obrok, dovoljan da se izdrži do večere, kada se jede nešto konkretnije.

Za mnoge strance to je iznenađujuće - zašto neko bira parčence hljeba sa sirom umjesto supe, salate ili toplog obroka? Međutim, korijeni ovog običaja sežu još u 17. vijek, kada je Holandija bila pomorska sila.

Sendvič kao simbol skromnosti i praktičnosti

Uprkos trgovini egzotičnim začinima i luksuznim proizvodima, prosečan Holanđanin tada je ostao vjeran jednostavnoj ishrani - hljebu i siru. Ta tradicija se nastavila i tokom industrijalizacije, kada radnici nisu imali ni vremena ni mogućnosti za kuvani ručak, pa su sa sobom nosili hljeb, sir i kobasicu - obrok koji je bio brz, jeftin i dovoljan da se izdrži do večere.

Danas je sendvič i dalje simbol holandske racionalnosti i štedljivosti. Mada su nadevi postali nešto moderniji, od integralnog hljeba do avokada, sir je i dalje broj jedan.

Najpopularniji izbor: kriška hljeba i sir, uz slatku verziju za djecu

Najčešći ručak i dalje je jednostavan - kriška bijelog, integralnog ili raženog hljeba, namazana maslacem ili siromazom, uz nekoliko kriški sira. Gauda je kraljica holandskih sireva, ali se često koriste i Leerdamer i Edamer.

Djeca obožavaju slatku varijantu "hagelslag", što je hljeb sa maslacem i čokoladnim mrvicama, nezaobilazan deo holandskog djetinjstva.

Tu je i "pindakaas", odnosno holandski puter od kikirikija.

Jednostavno, racionalno, bez komplikacija

Holanđani se ponose svojom skromnošću.

Njihova poznata izreka "Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg" (ponašaj se normalno, to je već dovoljno ludo) oslikava i njihov odnos prema hrani.

Zašto komplikovati ručak, kad se može pojesti jednostavan sendvič i uštedjeti vrijeme za posao, sport ili druženje?

Sociolozi često ističu da je ovakav ručak odraz društva - praktičan, racionalan i duboko ukorenjen u kolektivni identitet.

Kuvani obrok tek uveče, kad se svi okupe

To ne znači da Holanđani uopšte ne jedu kuvano.

Naprotiv, večera je vrijeme za topli obrok - kada se cela porodica okupi, niko ne žuri i ima vremena za pripremu i uživanje u hrani.

Na društvenim mrežama često se pojavljuju video snimci o ovom običaju, a komentari su prepuni Holanđana koji sa ponosom ističu da svoj sendvič za ručak ne bi mijenjali ni za šta.

