Turska musaka od pečenih paprika: Tajna je u posebnom prelivu koji je čini super sočnom

Kako Turkinje prave musaku od pečenih paprika? Tajna je u posebnom prelivu koji joj daje sočnost, mekoću i gurmanski užitak...

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Ako volite pečene paprike, a klasična musaka vam je već pomalo dosadila, ova turska verzija bi mogla da vas oduševi. Pečene paprike slažu se sa začinjenim mljevenim mesom i paradajzom, a preko svega se dodaje hladan, kremasti sos od jogurta i bijelog luka. Upravo spoj toplog jela i osvježavajućeg preliva daje mu prepoznatljiv turski šmek.

Sastojci:

Za musaku:

10–12 većih crvenih paprika

500 g mljevenog mesa

1 veća glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

2 veća paradajza

1 kašika paradajz-pirea

1 zelena paprika

2 kašike maslinovog ili običnog ulja

1 kašičica slatke mljevene paprike

1/2 kašičice kumina

1 kašičica pul bibera ili tucane ljute paprike

so i biber po ukusu

100 ml vode

šaka svježeg peršuna

Za turski preliv:

300 g gustog grčkog ili cijeđenog jogurta

2 čena bijelog luka

1 kašika maslinovog ulja

1 kašičica limunovog soka

prstohvat soli

Za završetak:

1 kašika maslinovog ulja

1/2 kašičice pul bibera

Priprema:

Paprike ispecite u rerni na 220°C dok koža ne potamni i ne počne da se odvaja. Stavite ih u poklopljenu posudu i ostavite desetak minuta da odstoje, pa ih oljuštite i očistite od sjemenki. Ostavite ih da se dobro ocijede.

Za fil zagrijte ulje u većem tiganju, dodajte sitno sjeckan luk i zelenu papriku, pa dinstajte nekoliko minuta. Ubacite mljeveno meso i pržite dok ne promijeni boju. Dodajte bijeli luk, paradajz-pire, sjeckan paradajz, slatku papriku, kumin, pul biber, so i biber. Sipajte vodu i kuvajte oko 15 minuta, dok se ne dobije gust i mirisan sos. Na kraju umiješajte sjeckan peršun.

Vatrostalnu posudu premažite sa malo ulja. Poređajte polovinu pečenih paprika, preko rasporedite polovinu mesnog fila, pa ponovite još jedan sloj. Završite paprikama. Pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 20 minuta, tek toliko da se ukusi sjedine i jelo dobro zagrije.

U činiji umutite gust jogurt, sitno rendan ili izgnječen bijeli luk, so, limunov sok i maslinovo ulje. Sos treba da bude gust i kremast. Musaku izvadite iz rerne i ostavite oko 5–10 minuta da se malo prohladi. Preko svake porcije stavite obilnu kašiku jogurt preliva.

Za pravi turski završni dodir, zagrijte kašiku maslinovog ulja, sklonite sa ringle i umiješajte pul biber. Dobijeno mirisno ulje prelijte preko jogurta neposredno prije serviranja.

Bonus savjet:

Nemojte preskočiti cijeđenje pečenih paprika. Ako ostanu pune vode, musaka može da bude previše tečna. Još bolji ukus dobićete ako paprike ispečete dan ranije i ostavite ih preko noći u frižideru – tada će biti još aromatičnije, a priprema će biti mnogo brža.

Uz ovu musaku odlično idu pirinač ili bulgur, a može da se posluži i samo uz svježu salatu i jogurt. Turske musaka varijante se često služe upravo uz pilav i jogurt, dok su pečene paprike sa bijelim lukom i jogurtom česta kombinacija u turskoj kuhinji.

(Stvar ukusa/Mondo)