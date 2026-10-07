Turska musaka od pečenih paprika: Tajna je u posebnom prelivu koji je čini super sočnom

Kako Turkinje prave musaku od pečenih paprika? Tajna je u posebnom prelivu koji joj daje sočnost, mekoću i gurmanski užitak...
Ako volite pečene paprike, a klasična musaka vam je već pomalo dosadila, ova turska verzija bi mogla da vas oduševi. Pečene paprike slažu se sa začinjenim mljevenim mesom i paradajzom, a preko svega se dodaje hladan, kremasti sos od jogurta i bijelog luka. Upravo spoj toplog jela i osvježavajućeg preliva daje mu prepoznatljiv turski šmek.
Sastojci:
Za musaku:
10–12 većih crvenih paprika
500 g mljevenog mesa
1 veća glavica crnog luka
2 čena bijelog luka
2 veća paradajza
1 kašika paradajz-pirea
1 zelena paprika
2 kašike maslinovog ili običnog ulja
1 kašičica slatke mljevene paprike
1/2 kašičice kumina
1 kašičica pul bibera ili tucane ljute paprike
so i biber po ukusu
100 ml vode
šaka svježeg peršuna
Za turski preliv:
300 g gustog grčkog ili cijeđenog jogurta
2 čena bijelog luka
1 kašika maslinovog ulja
1 kašičica limunovog soka
prstohvat soli
Za završetak:
1 kašika maslinovog ulja
1/2 kašičice pul bibera
Paprike ispecite u rerni na 220°C dok koža ne potamni i ne počne da se odvaja. Stavite ih u poklopljenu posudu i ostavite desetak minuta da odstoje, pa ih oljuštite i očistite od sjemenki. Ostavite ih da se dobro ocijede.
Za fil zagrijte ulje u većem tiganju, dodajte sitno sjeckan luk i zelenu papriku, pa dinstajte nekoliko minuta. Ubacite mljeveno meso i pržite dok ne promijeni boju. Dodajte bijeli luk, paradajz-pire, sjeckan paradajz, slatku papriku, kumin, pul biber, so i biber. Sipajte vodu i kuvajte oko 15 minuta, dok se ne dobije gust i mirisan sos. Na kraju umiješajte sjeckan peršun.
Vatrostalnu posudu premažite sa malo ulja. Poređajte polovinu pečenih paprika, preko rasporedite polovinu mesnog fila, pa ponovite još jedan sloj. Završite paprikama. Pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 20 minuta, tek toliko da se ukusi sjedine i jelo dobro zagrije.
U činiji umutite gust jogurt, sitno rendan ili izgnječen bijeli luk, so, limunov sok i maslinovo ulje. Sos treba da bude gust i kremast. Musaku izvadite iz rerne i ostavite oko 5–10 minuta da se malo prohladi. Preko svake porcije stavite obilnu kašiku jogurt preliva.
Za pravi turski završni dodir, zagrijte kašiku maslinovog ulja, sklonite sa ringle i umiješajte pul biber. Dobijeno mirisno ulje prelijte preko jogurta neposredno prije serviranja.
Bonus savjet:
Nemojte preskočiti cijeđenje pečenih paprika. Ako ostanu pune vode, musaka može da bude previše tečna. Još bolji ukus dobićete ako paprike ispečete dan ranije i ostavite ih preko noći u frižideru – tada će biti još aromatičnije, a priprema će biti mnogo brža.
Uz ovu musaku odlično idu pirinač ili bulgur, a može da se posluži i samo uz svježu salatu i jogurt. Turske musaka varijante se često služe upravo uz pilav i jogurt, dok su pečene paprike sa bijelim lukom i jogurtom česta kombinacija u turskoj kuhinji.
(Stvar ukusa/Mondo)