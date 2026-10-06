Ishrana iz "plavih zona" pod lupom naučnika: Jedna je od najzdravijih na svijetu

Šta jedu ljudi u Kostariki, pa žive toliko dugo? Sve namirnice koje jedemo i mi, a u nastavku saznajte recept za doručak koji stručnjak za dugovječnost naziva "najzdravijim na svijetu".

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Šta jedu ljudi u Kostariki, pa žive toliko dugo, pitanje je koje zanima mnoge koji žele da žive duže i ostanu zdravi. Kostarika je jedno od mjesta na mapi koje se povezuje sa takozvanim "plavim zonama", područjima u kojima ljudi žive najduže. Naučnici su fascinirani ovim regionom, kao i italijanskom Sardinijom i japanskom Okinavom. Koje navike u ishrani izdvajaju stanovnike Kostarike? Koje namirnice najčešće jedu?

Ovako izgleda gozba u duhu "plavih zona"

Ishrana i način života "pura vida" ("čist život" ili "pravi život") tajna su dugovječnosti Kostarikanaca, smatra Melisa Guzman, autorka kuvara rođena u ovoj zemlji. Prema njenim riječima, nije važna samo hrana, već i iskustvo pripremanja obroka i druženja za stolom.

Ručkovi i večere obično traju najmanje sat vremena. To je vrijeme za razgovor o svemu što se dogodilo tokom dana.

"To je svojevrstan svjestan, zajednički pristup ishrani. Nije riječ samo o obrocima koje jedemo, već i o vezama koje se oko njih stvaraju", objašnjava Guzman u članku koji je napisala za portal Make It.

Šta Kostarikanci jedu da bi živjeli duže i srećnije?

Kostarikansku kuhinju najbolje opisuju jednostavnost i svježina. Ishrana se u velikoj mjeri zasniva na osnovnim namirnicama, kao što su svježe povrće, voće, žitarice i pasulj.

Pasulj

Pasulj je odličan izvor proteina, vlakana, složenih ugljenih hidrata, prebiotika, vitamina i minerala. Njegova konzumacija povezuje se sa smanjenim rizikom od hroničnih bolesti, poput srčanih oboljenja i dijabetesa.

U Kostariki su najpopularniji crni i crveni pasulj. Obično se dodaju u kasado, tradicionalno jelo koje se sastoji od pirinča, pasulja, povrća i nekog izvora proteina ili se koriste kao sastojak supe od povrća.

Popularni su i leblebije i sočivo, koji mogu da zamijene tradicionalni crni pasulj.

Svježe voće i povrće

Voće i povrće u Kostariki uglavnom se jede svježe, a ne konzervirano ili zamrznuto. Kupuje se na lokalnim prodajnim mjestima. Među najpopularnijim voćem su papaja, mango, banana, lubenica, ananas i marakuja. Jedu se samostalno ili se od njih pripremaju napici i sokovi.

U kostarikanskoj kuhinji koristi se različito povrće, uključujući krompir, šargarepu, paradajz, avokado, luk, cveklu, manioku i tikvice. Jede se sirovo, dodaje u salate začinjene limetom ili se priprema kao pikadiljo, sitno isjeckano i kuvano, ponekad uz dodatak nekog izvora proteina.

Pirinač i kukuruz

Žitarice poput pirinča i kukuruza takođe su zastupljene u ishrani Kostarikanaca, ali uglavnom kao dodatak pasulju i povrću

Popularan je "arroz con pollo", tradicionalno kostarikansko jelo koje se sastoji od pirinča, mnogo isjeckanog povrća i različitih komada piletine. Priprema se za proslave, poput rođendana, ali i za svakodnevne obroke.

Kafa

Kostarikanska kafa poznata je po visokom sadržaju antioksidanasa, koji mogu da pomognu u smanjenju upale. Kafu je najbolje piti crnu ili sa dodatkom mlijeka. U njoj treba uživati, bez žurbe.

Kostarikanski recept za dugovječnost

Istraživač dugovječnosti Den Bitner izdvojio je "gallo pinto", koji se priprema za doručak, kao najzdraviji obrok koji pripremaju Kostarikanci.

Za pripremu su potrebni sljedeći sastojci:

2/3 šolje kuvanog crnog pasulja,

1 i 1/4 šolje kuvanog pirinča,

2 kašike isjeckanog luka,

2 kašike isjeckane paprike,

2 kašike mljevenog korijandera,

1/2 kašičice sosa Lizano, po želji,

1/2 kašičice soli,

1/2 kašičice kima,

1/4 kašičice bibera.

Priprema:

Zagrijte tiganj na srednjoj vatri. Dodajte maslinovo ulje. Dodajte luk, papriku, korijander, bijeli luk, kim, so i biber. Dinstajte tri do pet minuta, dok luk ne postane staklast. Dodajte pasulj. Promiješajte sastojke. Smanjite temperaturu na umjerenu. Dodajte sos Lizano, promiješajte i kuvajte još pet minuta. Dodajte pirinač, promiješajte i kuvajte još nekoliko minuta kako bi pirinač upio sve ukuse.

(MONDO)