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Istorijski rekord: Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put premašio 100.000

Istorijski rekord: Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put premašio 100.000

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put je premašio 100.000, saopšteno je danas iz japanskog Ministarstva zdravlja.

Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put premašio 100.000 Izvor: Shutterstock

Prema podacima Ministarstva, 107.677 osoba starijih od 100 godina sada živi u Japanu, što je povećanje od 7.914 u odnosu na prošlu godinu.

"Zadovoljni smo što veliki broj ljudi živi duže i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije", rekao je ministar zdravlja Keničiro Ueno.

Broj stogodišnjaka u Japanu neprestano je u porastu u proteklih 56 godina, prenosi njemačka agencija DPA.

Kada je počelo prikupljanje podataka 1963. godine, u Japanu je bilo samo 153 stogodišnjaka, a posle 25 godina taj broj je premašio 10.000.

Prema posljednjem istraživanju, oko 88 odsto stogodišnjaka su žene. U Japanu je životni vijek među najdužim na svijetu, gdje žene žive oko 87, a muškarci 81 godinu.

Istovremeno, broj stanovnika Japana se smanjuje rekordnom brzinom zbog niske stope rasta i niskim nivoom imigracije.

Broj japanskih državljana pao je početkom godine ispod 120 miliona, što je prvi put u proteklih 42 godine. Za samo godinu dana, broj stanovnika Japana smanjio se za 917.000.

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Tagovi

Japan stogodišnjaci starost dugovječnost

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