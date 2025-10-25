Stana Mitrić iz Mrkonjića proslavila 100. rođendan: "Sad mi je najljepše"

Mrkonjićanka Stana Mitrić danas je u svom gradu, gdje je rođena i živi, proslavila 100. rođendan u društvu porodice, prijatelja i komšija.

Izvor: Srna/Biljana Šajin

Baka Stana rekla je novinarima da nije mislila da proslavlja rođendan, ali da su proslavu osmislila i organizovala njena djeca, unuci i praunuci.

"Za ovo života sam se ispatila i izmučila. Sad mi je najbolje, najljepše, ali ipak patim što sam sahranila svoju djecu. Gledam njihove fotografije, plačem i razgovaram s njima, jer živa u zemlju ne mogu", ispričala je baka Stana.

Najviše se, kaže, namučila u vrijeme ratnih dešavanja, kada je bila gladna i žedna, a najteže što je preživjela jeste pogibija dvojice sinova u Odbrambeno-otadžbinskom ratu, čije je posmrtne ostatke pronašla u masovnoj grobnici u Mrkonjić Gradu.

МРКОЊИЋ ГРАД, 25. ОКТОБРА /СРНА/- Мркоњићанка Стана Митрић данас је у свом граду, гдје је рођена и живи, прославила 100. рођендан у друштву породице, пријатеља и комшија.

Baka Stana je rekla da je zahvalna Bogu jer je još uvijek pokretna i može pomalo da se brine sama o sebi, a sedam godina živi sa jednim sinom koji joj sve obezbijedi kada nije prisutan u kući.

Ona je naglasila da je danas mnogo srećna jer na jednom mjestu vidi svoju djecu, unuke, snahe, praunuke, čukununuka, svoje komšije i prijatelje.

Stana (Višekruna) Mitrić rođena je 20. oktobra 1925. u selu Brdo kod Mrkonjić Grada, a sa tri godine ostala je bez majke.

Rodila je sedmoro djece i bez muža ostala 2018. godine, kada je umro u 91. godini.

Ima 14 unuka, 13 praunuka i jednog čukununuka.

Unuk Duško Lazić iz Banjaluke rekao je da rado dolazi kod bake Stane, za koju kaže da je velika žena koja se mnogo napatila u životu.

Lazić je naglasio da se rado sjeća svog djetinjstva i dolazaka kod bake, kada su joj pomagali oko seoskih poslova, ali da ih ona i danas dočekuje sa osmijehom i radošću.

Najmlađa Stanina unuka Stanislava Zorić iz Banjaluke kaže da su se ona i njena sestra prije nekoliko godina dogovorile da će ako dočekaju da baka doživi stotu godinu, upravo na ovakav način proslaviti njen rođendan, što se danas i ispunilo.

Zorićeva je rekla da ih je baka uvijek dočekivala domaćinski i s ljubavlju, te da i dan-danas tako dočekuje svoju rodbinu i goste, ustajući i pitajući ih da li su gladni i žedni.

Proslavu 100. rođendana Stane Mitrić porodica je organizovala u ugostiteljskom objektu u Mrkonjić Gradu.