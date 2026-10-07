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Sakriven u kamionu sa alkoholom: Otkriveno krijumčarenje tekstila vrijednog 368.000 KM

Sakriven u kamionu sa alkoholom: Otkriveno krijumčarenje tekstila vrijednog 368.000 KM

Autor Dušan Volaš
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U okviru akcije "TEX", službenici Uprave za indirektno oporezivanje u Tuzli pronašli su i privremeno oduzeli 2.180 komada tekstilnih proizvoda vrijednih oko 368.000 KM, namijenjenih nelegalnom stavljanju u promet na tržištu BiH.

U Tuzli otkriveno krijumčarenje tekstila vrijednog 368.000 KM Izvor: UIO BiH

Postupajući na osnovu ranijih operativno-taktičkih saznanja, službenici Odsjeka za provođenje propisa, Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Tuzla izvršili su detaljan pregled i pretres teretnog motornog vozila. Aktivnosti su provedene u skladu sa instrukcijama i uputstvima Tužilaštva BiH, te naredbom Suda BiH.

Detaljnim pregledom vozila, službenici su pored uredno prijavljene pošiljke alkoholnih pića, otkrili skrivenu robu za koju se sumnja da je krijumčarena. Pronađeno je ukupno 2.180 komada tekstilnih proizvoda, među kojima su teksas pantalone, duksevi i majice, namijenjenih tržištu Bosne i Hercegovine i obilježenih oznakama poznatih svjetskih robnih marki, saopšteno je iz UIO.

Protiv osumnjičene osobe Tužilaštvu Bosne i Hercegovine biće podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo "krijumčarenje" iz člana 214. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Iz UIO su naveli da će u narednom periodu biti pojačane aktivnosti na suzbijanju krijumčarenja.

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UIO BiH

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