Predsjednik PSS-a i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio je video iz Moskve i poručio da u tom gradu nema reklama za kladionice, pozvavši odbornike i poslanike da podrže slične propise u Srpskoj.

Izvor: Grad Banja Luka

Stanivuković, koji ovih dana boravi u Rusiji, rekao je da je počeo da istražuje tu temu i da zakoni u Moskvi jasno regulišu rad priređivača igara na sreću.

"Kada sam počeo da istražujem tu temu, jasno je u zakonima navedeno da su kockarnice zabranjene u gradu Moskvi. Što se tiče kladionica, možete da ih pronađete, ali nema poziva na klađenje, nema mogućnosti da se reklamirate na bilbordima, izlozima ili bilo čemu drugom, što znači da je odluka o reklamiranju kladionica isto tako zabranjena", istakao je Stanivuković.

On je naglasio da nema razloga da slična rješenja ne budu primijenjena i u domaćoj sredini, s obzirom na veličinu ruskog glavnog grada.

"Ako jedan grad sa više od 15 miliona stanovnika može nešto tako da uredi, zašto to ne može grad Banjaluka i Republika Srpska?", upitao je Stanivuković.

Gradonačelnik Banjaluke uputio je poziv donosiocima odluka na lokalnom i republičkom nivou da razmotre već upućene inicijative.

"Pozivam naše odbornike da dobro pročitaju odluke koje smo predložili jer iste takve važe u ovakvom, višemilionskom gradu, jednom od najvećih u svijetu, a svakako u Evropi. Isto tako, pozivam narodne poslanike, jer smo isti ovakav zakon predložili u skupštinskoj proceduri. Valjda na ovakve gradove i primjere treba da se ugledamo", naveo je Stanivuković.