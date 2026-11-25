Prevoznici u Banjaluci traže hitnu isplatu dugovanja Grada, a ukoliko Skupština grada u decembru usvoji novi cjenovnik, karte bi mogle poskupjeti od 1. januara, rekao je direktor „Autoprevoza GS“ Dejan Mijić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Mijić nakon sastanka sa predstavnicima Gradske uprave Banjaluka nije želio precizirati na koju cijenu karte će prevoznici pristati ukoliko Gradska uprava odobri korekciju.

Mijić je u izjavi novinarima naglasio da je zbog rasta cijena goriva poslovanje prevoznika postalo izuzetno teško.

On je rekao da je učešće goriva u ukupnim troškovima prevoznika prešlo 40 odsto, što je za firmu koja se bavi prevozom neizdrživo.

Mijić je dodao da prevoznici ne mogu snositi te troškove i finansirati poslovanje, zbog čega su prinuđeni da traže poskupljenje.

On je naveo da su prevoznici svu dokumentaciju koja se odnosi na korekciju cijena dostavili Gradskoj upravi Banjaluka, te da je sada na nadležnima da prijedlog predstave Skupštini grada, koja donosi konačnu odluku.

Mijić je pojasnio da bi, ukoliko odbornici u decembru usvoje novi cjenovnik, nove cijene mogle početi da se primjenjuju od 1. januara.

On je dodao da su prevoznici predložili i da se razlika nastala poskupljenjem za određene kategorije građana pokrije gradskim subvencijama.

On kaže da je trenutno mnogo hitnije pitanje izmirenja postojećih obaveza grada prema prevoznicima.

Mijić je ocijenio da je sastanak u Gradskoj upravi bio korektan, te da je menadžer Grada Mirna Savić Banjac iznijela odgovore u okviru svojih nadležnosti, dok će o pitanjima koja zahtijevaju dodatne odluke biti razgovarano sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

Savić-Banjac: Grad učinio sve da poskupljenja ne padnu na teret građana

"Grad Banja Luka je početkom godine planirao dovoljno sredstava kako bi se javni prevoz nastavio odvijati u dosadašnjem obimu", poručila je gradski menadžer Mirna Savić-Banjac.

Napomenula je da je Grad Banja Luka prvi koji je uveo besplatne karte za javni prevoz za penzionere i lica starija od 65 godina, a ovu pogodnost trenutno koristi više od 26.000 korisnika.

"Tokom ove godine došlo je do povećanja troškova koji apsolutno nisu u nadležnosti Grada, počevši od cijena goriva i električne energije i drugih parametara koji su doveli i do rasta troškova prevoznika i potrebe za obezbjeđivanjem dodatnih sredstava za nesmetano funkcionisanje javnog prevoza. Grad Banja Luka je insistirao na tome da pokriva sve dodatne troškove, kako građani ne bi morali da snose teret svih tih poskupljenja. To smo do sada i činili, nastojeći da se povećanje troškova ne odrazi na korisnike javnog prevoza", istakla je Savić-Banjac.

Ona je naglasila da je sada potrebno da se rebalansom budžeta Grada predvide dodatna sredstva kako bi se godina završila sa javnim prevozom u planiranom obimu i bez smetnji u njegovom funkcionisanju.

"Sada je momenat da se rebalansom predvide dodatna sredstva da bi se godina završila sa ovim prevozom onako kako je planirano, bez smetnji", navela je Savić-Banjac i još jednom naglasila da je Grad učinio sve što je u njegovoj nadležnosti kako dodatni troškovi ne bi pali na teret građana.

(Srna/Mondo)