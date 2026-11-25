Redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka biće nastavljena u petak, 27. novembra, a pred odbornicima će se naći nacrt budžeta za 2027. godinu i nacrt rebalansa ovogodišnjeg budžeta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković potvrdio je za Srnu da će redovno skupštinsko zasjedanje biti nastavljeno u petak, 27. novembra.

Sjednica je prekinuta 19. novembra nakon razmatranja Prijedloga odluke o utvrđivanju naziva ulice „Ulica hrabrih srca“ i konsultacija sa šefovima klubova i odborničkih grupa u banjalučkoj Skupštini.

Odbornici su tada raspravljali o Prijedlogu odluke o komunalnom redu, Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, kao i o više regulacionih planova.

Pred odbornicima budžet i rebalans

U nastavku zasjedanja, prema usvojenom dnevnom redu, odbornici će razmatrati Nacrt budžeta za 2027. godinu u iznosu od 321 milion KM.

Na dnevnom redu je i Nacrt rebalansa budžeta za 2026. godinu u iznosu od 352,91 milion KM, što je za 69 miliona KM ili 24,3 odsto više od prvobitnog budžeta.

Odbornici će razmatrati i izvještaj o radu gradonačelnika, izvještaj o izvršenju budžeta za 2025. godinu, utvrđivanje stope poreza na nepokretnosti za narednu godinu, kao i raspodjelu neutrošenih namjenskih sredstava.

Rješavanje stambenog pitanja porodica i mladih

Pred odbornicima će se naći i konkurs za osnivanje prava građenja na gradskom zemljištu bez naknade, radi rješavanja stambenog pitanja porodica sa četvoro i više djece, mladih bračnih parova do 35 godina i samohranih roditelja.

Posljednja redovna sjednica Skupštine grada Banjaluka, prije zasjedanja održanog 19. novembra, održana je početkom jula, dok je vanredna sjednica održana početkom avgusta.

(Mondo)