Drugo veče devetog Intime Jazz Festa donijelo je publici u Koncertnoj dvorani izuzetan muzički doživljaj uz nastup Tamare Obrovac i njenog Transhistria Ensemblea.
Jedinstvenim spojem savremenog džeza, slobodne improvizacije, istarske muzičke tradicije i mediteranskog nasljeđa, ansambl je predstavio prepoznatljiv umjetnički izraz koji prevazilazi žanrovske granice i lokalne muzičke okvire.
Posebnu vrijednost koncertu dala je promocija novog albuma ansambla „Mišičina bila“, koji donosi deset novih autorskih kompozicija i obradu jedne gradišćanske narodne pjesme. Album nastavlja umjetničko istraživanje muzičkih korijena Istre i njihovog prožimanja sa savremenim džez izrazom.
Snimljen je uživo, u gotovo koncertnim uslovima, čime su sačuvani spontanost, neposrednost i izuzetna muzička interakcija članova ansambla, koji u istom sastavu djeluje više od dvije decenije.
Uz Tamaru Obrovac nastupili su njeni dugogodišnji saradnici, gitarista i mandolinista Uroš Rakovac, harmonikaš Fausto Beccalossi, kontrabasista Žiga Golob i bubnjar Borko Rupena. Svojom virtuoznošću, muzičkom osjetljivošću i međusobnom komunikacijom stvorili su dinamičan zvučni prostor u kojem su se tradicionalni motivi prirodno preplitali sa savremenim džez improvizacijama.
Koncert je protekao u znaku snažne umjetničke interakcije i neposredne komunikacije sa publikom, koja je nastup nagradila toplim prijemom i aplauzima.
Tamara Obrovac i Transhistria Ensemble oduševili publiku druge večeri Intime Jazz Festa (FOTO)
Jazz jam session u Mac Tire Pubu
Drugu koncertnu večer festivala obilježio je i jazz jam session u banjalučkom Mac Tire Pubu. Poznati banjalučki sastav Combine Quartet nastupio je pred publikom, a na bini su im se pridružili i učesnici festivala.
Jam session donio je drugačiju atmosferu i priliku za neposredniji susret muzičara i publike, uz mnogo spontanosti, improvizacije i zajedničkog uživanja u muzici.
Večeras nastupa Nenad Vasilic Trio
U okviru festivalskog programa, u srijedu, 25. novembra, sa početkom u 20 časova, nastupiće Nenad Vasilic Trio, predvođen jednim od najistaknutijih evropskih džez kontrabasista i kompozitora sa Balkana.
Muzika Nenada Vasilica zasniva se na slobodnom dijalogu džeza, improvizacije i balkanskog muzičkog nasljeđa, pri čemu tradicionalni motivi dobijaju novu snagu u savremenom kamernom i džez kontekstu.
Uz Vasilica će nastupiti pijanista Samo Hude i bubnjar Peđa Milutinović. Njihova muzička interakcija počiva na slobodi improvizacije, međusobnom osluškivanju i zajedničkom oblikovanju muzičke cjeline.
Deveti Intime Jazz Fest nastavlja da publici donosi susrete različitih muzičkih tradicija i savremenih džez izraza, potvrđujući značaj ovog festivala za kulturni život Banjaluke.
(Mondo)