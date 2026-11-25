Drugo veče devetog Intime Jazz Festa donijelo je publici u Koncertnoj dvorani izuzetan muzički doživljaj uz nastup Tamare Obrovac i njenog Transhistria Ensemblea.

Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor

Jedinstvenim spojem savremenog džeza, slobodne improvizacije, istarske muzičke tradicije i mediteranskog nasljeđa, ansambl je predstavio prepoznatljiv umjetnički izraz koji prevazilazi žanrovske granice i lokalne muzičke okvire.

Posebnu vrijednost koncertu dala je promocija novog albuma ansambla „Mišičina bila“, koji donosi deset novih autorskih kompozicija i obradu jedne gradišćanske narodne pjesme. Album nastavlja umjetničko istraživanje muzičkih korijena Istre i njihovog prožimanja sa savremenim džez izrazom.

Snimljen je uživo, u gotovo koncertnim uslovima, čime su sačuvani spontanost, neposrednost i izuzetna muzička interakcija članova ansambla, koji u istom sastavu djeluje više od dvije decenije.

Uz Tamaru Obrovac nastupili su njeni dugogodišnji saradnici, gitarista i mandolinista Uroš Rakovac, harmonikaš Fausto Beccalossi, kontrabasista Žiga Golob i bubnjar Borko Rupena. Svojom virtuoznošću, muzičkom osjetljivošću i međusobnom komunikacijom stvorili su dinamičan zvučni prostor u kojem su se tradicionalni motivi prirodno preplitali sa savremenim džez improvizacijama.

Koncert je protekao u znaku snažne umjetničke interakcije i neposredne komunikacije sa publikom, koja je nastup nagradila toplim prijemom i aplauzima.

Vidi opis Tamara Obrovac i Transhistria Ensemble oduševili publiku druge večeri Intime Jazz Festa (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Borislav Brezo/Banski dvor Br. slika: 7 7 / 7

Jazz jam session u Mac Tire Pubu

Drugu koncertnu večer festivala obilježio je i jazz jam session u banjalučkom Mac Tire Pubu. Poznati banjalučki sastav Combine Quartet nastupio je pred publikom, a na bini su im se pridružili i učesnici festivala.

Jam session donio je drugačiju atmosferu i priliku za neposredniji susret muzičara i publike, uz mnogo spontanosti, improvizacije i zajedničkog uživanja u muzici.

Večeras nastupa Nenad Vasilic Trio

U okviru festivalskog programa, u srijedu, 25. novembra, sa početkom u 20 časova, nastupiće Nenad Vasilic Trio, predvođen jednim od najistaknutijih evropskih džez kontrabasista i kompozitora sa Balkana.

Muzika Nenada Vasilica zasniva se na slobodnom dijalogu džeza, improvizacije i balkanskog muzičkog nasljeđa, pri čemu tradicionalni motivi dobijaju novu snagu u savremenom kamernom i džez kontekstu.

Uz Vasilica će nastupiti pijanista Samo Hude i bubnjar Peđa Milutinović. Njihova muzička interakcija počiva na slobodi improvizacije, međusobnom osluškivanju i zajedničkom oblikovanju muzičke cjeline.

Deveti Intime Jazz Fest nastavlja da publici donosi susrete različitih muzičkih tradicija i savremenih džez izraza, potvrđujući značaj ovog festivala za kulturni život Banjaluke.

(Mondo)